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Работы на первом энергоблоке БелАЭС завершены на 98 процентов

22.07.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Строительно-монтажные работы на первом энергоблоке БелАЭС выполнены на 98%, его физический пуск планируется в августе, сообщил директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго Беларуси Василий Полюхович.

"Сейчас строительно-монтажные работы по первому энергоблоку БелАЭС выполнены на 98%. В настоящее время на первом энергоблоке завершаются отделочные работы и благоустройство территории", - сказал Полюхович в ходе онлайн-конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы".

Он напомнил, что в мае на площадку БелАЭС было доставлено свежее ядерное топливо, которое прошло входной контроль и размещено в хранилище.

"В августе мы планируем начать важный этап сооружения АЭС - загрузку ядерного топлива в реактор и переход к физическому пуску, а впоследствии и к энергетическому пуску", - добавил Полюхович.

Он также проинформировал, что на втором энергоблоке завершено порядка 72% строительно-монтажных работ. "Сейчас идет подготовка к установочным работам на втором энергоблоке", - уточнил представитель Минэнерго.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года (в том числе физпуск - в августе), второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"), пишет interfax.by.

 
 
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Строительно-монтажные работы на первом энергоблоке БелАЭС выполнены на 98%, его физический пуск планируется в августе, сообщил директор департамента по ядерной...
 
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