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«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

22.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. К сбору урожая озимого рапса приступили во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Всего предстоит убрать свыше 320 тысяч гектаров. Несмотря на то, что в 2020 году жатву начали чуть позже, аграрии констатируют: урожайность будет значительно выше. В Брестском регионе уже прошли треть площадей.  

Где работу не останавливают даже ночью, знает Кристина Протосовицкая.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Хрустящий и звонкий, а еще налитый солнцем. Рапс в «Ружаны-Агро» (а это наделы больше чем в тысячу гектаров) в 2020 году начали убирать с двухнедельным опозданием. Как всегда погода внесла коррективы. Дождливый май-июнь заставил аграриев поменять стратегию и научиться ждать.

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?


Руслан Атулян, главный агроном сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:  
Солнце подсушило рапс хорошо. Ничего не делали, как есть, так и убираем. При уборке его влажность составляет от 10 до 11 %, что очень хорошо для хозяйства, т.к. минимум затрат на сушку и доработку рапса.   

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Сольно в поле – в первый раз.

Андрей Деречей третий день за рулем комбайна, до этого управлять приходилось лишь трактором. И тут сразу в большое плавание – надел в 230 гектаров.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?


Андрей Деречей, комбайнер сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:  
Стараешься подольше поработать. Все зависит от человека, если хочет заработать будет работать.   

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

По полям «Ружаны-Агро» как раз проходит граница с Гродненской областью. Брестский рапс соседствует уже с гродненским лесом. А оттуда бывают и посетители.   

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«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Леонид Якименя, управляющий отделением «Маевское» сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:    
Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел, козы бегают. Так что зверья хватает.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?


Как ужиться с соседями и даже получить выгоду, в «Ружанах-Агро» поняли еще в 2008 году. Тогда пять соседних убыточных хозяйств объединили в одно. За счет кредитных средств и поддержки государства нарастили объемы в разы.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Андрей Бурдук, директор сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:  
Если смотреть те хозяйства, то результат, который был в 2008 году и который есть на сегодняшний день в 2020-м, то объемы производства мы увеличили минимум в три раза. Халявного ничего не упало. Те деньги, которые были сюда вложены, в хозяйство, мы отдаем и по сегодня. Это все дает свои плоды в любом случае, но без людей мы бы ничего не сделали – государство и люди.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Наращивать объемы производства мяса и молока невозможно без кормовой базы. Прямо с поля весь караван груженых машин прибывает на комбикормовый завод хозяйства. Пропускная способность – 80 тонн в час.  

Рапс здесь перерабатывают на масло и жмых. Это выгодно для хозяйства – себестоимость невысокая, а в результате хорошая рентабельность, например, по молоку.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Это большая кухня хозяйства. Здесь есть свой шеф-повар и свои рецептуры. Этот трактор, как большая ложка, отправляет семена рапса прямо с полей в сушилку. И так, даже после заката, всю ночь напролет.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Даже когда комбайны уйдут с полей, цех продолжит переработку. Остановить этот процесс нельзя.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Николай Чергейко, начальник комбикормового цеха сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:  
В день поступает около 700 тонн... Чтобы когда пошли дожди, это все не намочилось и было доведено до зерносушильного комплекса в хорошем качестве.   

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

В качестве правой руки – местные школьники. В этом году для помощи в уборочную кампанию создали свой сельскохозяйственный отряд.

Здесь убеждены: земля не терпит лени, а еще верят – урожаю и общему караваю в этом году быть что надо.   

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Руслан Атулян, Андрей Деречей, Леонид Якименя, Андрей Бурдук

 
 
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Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. К сбору урожая озимого рапса приступили во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24...
 
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