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«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. К сбору урожая озимого рапса приступили во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего предстоит убрать свыше 320 тысяч гектаров. Несмотря на то, что в 2020 году жатву начали чуть позже, аграрии констатируют: урожайность будет значительно выше. В Брестском регионе уже прошли треть площадей.
Хрустящий и звонкий, а еще налитый солнцем. Рапс в «Ружаны-Агро» (а это наделы больше чем в тысячу гектаров) в 2020 году начали убирать с двухнедельным опозданием. Как всегда погода внесла коррективы. Дождливый май-июнь заставил аграриев поменять стратегию и научиться ждать.
Сольно в поле – в первый раз.
По полям «Ружаны-Агро» как раз проходит граница с Гродненской областью. Брестский рапс соседствует уже с гродненским лесом. А оттуда бывают и посетители.
Леонид Якименя, управляющий отделением «Маевское» сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
Андрей Бурдук, директор сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
Наращивать объемы производства мяса и молока невозможно без кормовой базы. Прямо с поля весь караван груженых машин прибывает на комбикормовый завод хозяйства. Пропускная способность – 80 тонн в час.
Рапс здесь перерабатывают на масло и жмых. Это выгодно для хозяйства – себестоимость невысокая, а в результате хорошая рентабельность, например, по молоку.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Даже когда комбайны уйдут с полей, цех продолжит переработку. Остановить этот процесс нельзя.
Николай Чергейко, начальник комбикормового цеха сельхозпредприятия «Ружаны-Агро»:
В качестве правой руки – местные школьники. В этом году для помощи в уборочную кампанию создали свой сельскохозяйственный отряд.
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Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. К сбору урожая озимого рапса приступили во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24...
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