В Волковыске открыли новое здание районного отдела Следственного комитета

Источник материала: Новости Волковыска

Следователи переехали в обновленное здание по улице Матросова. Ранее оно принадлежало РУП «Белтелеком»: предприятие не просто передало здание, но и отремонтировало его. Для следователей созданы все условия для комфортной работы: современные оснащенные кабинеты, вся необходимая техника, есть здесь и спортзал, и душевые, и комнаты отдыха. Оборудованы камера для хранения вещественных доказательств и помещение для хранения уголовных дел, сообщает БЕЛТА.

К новоселью Волковысский РОСК получил и весомый подарок - отделу передан новый служебный автомобиль. Также во время торжественной церемонии открытия здания были вручены награды и погоны сотрудникам отдела.









































А вот такие витражи с фотографиями Волковыска конца XIX - начала XX века украсили лестничные марши и коридор.







