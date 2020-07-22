Врач назвал способ избавиться от боли в спине

Источник материала: ОНТ

Доктор и телеведущий Александр Мясников перечислил способы, как избавиться от боли в спине. Советами он поделился в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

Как отметил медик, часто боль в спине возникает от неловкого движения, после которого межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. Еще возможные причины боли – грыжа или спазм.

При этом, по словам врача, чаще всего боли в спине вызваны усталостью, неудобством или общим расстройством организма. В таких случаях, как считает Мясников, прибегать к хирургическому вмешательству нет смысла.

Избавиться от такой боли в спине можно гораздо проще. Например, как советует доктор, достаточно спать на жесткой поверхности, сбросить лишние килограммы и заниматься гимнастикой.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram