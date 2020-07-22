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Полотно «Беларусь помнит!» развернули в Брестской крепости-герое
22.07.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Республиканское полотнище «Беларусь помнит!» развернули в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».
Участники молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» возложили цветы к Вечному огню на площади церемониалов, почтили память погибших минутой молчания.
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Республиканское полотнище «Беларусь помнит!» развернули в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Участники молодежного поезда «#Беларусь....
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