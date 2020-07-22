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На перекрёстке Камайской и Тимирязева Citroen не уступил дорогу бетономешалке и оказался в кювете
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Камайской и Тимирязева. Легковушка не уступила дорогу бетономешалке, которая двигалась по главной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В результате столкновения автомобиль Citroen оказался в кювете. В ДТП никто не пострадал, ГАИ проводит проверку.
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Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Камайской и Тимирязева. Легковушка не уступила дорогу бетономешалке, которая двигалась по главной, сообщили в...
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