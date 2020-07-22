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На перекрёстке Камайской и Тимирязева Citroen не уступил дорогу бетономешалке и оказался в кювете

22.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Камайской и Тимирязева. Легковушка не уступила дорогу бетономешалке, которая двигалась по главной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На перекрёстке Камайской и Тимирязева Citroen не уступил дорогу бетономешалке и оказался в кювете

На перекрёстке Камайской и Тимирязева Citroen не уступил дорогу бетономешалке и оказался в кювете

В результате столкновения автомобиль Citroen оказался в кювете. В ДТП никто не пострадал, ГАИ проводит проверку.

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Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Камайской и Тимирязева. Легковушка не уступила дорогу бетономешалке, которая двигалась по главной, сообщили в...
 
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