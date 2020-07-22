|
От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет писем
Источник материала: Партизан
От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет никаких вестей. Об этом “
Лариса Сакова предполагает, что Артем пишет письма, однако они не доходят: “Скорее всего нам их не отправляют, но передачи и посылки ему передают”.
Ранее письма от Артема приходили регулярно — не только родителям, но и другим его родственникам.
“Теперь — ничего. Мы понять не можем. Регулярно отправляем ему конверты, ручки, тетради”, – отметила Лариса Сакова
Единственный раз, когда родителям удалось увидеть Артема после его задержания – второго июля на административном судебном заседании в Гродненском обласном суде, которое проходило через видео-связь.
“Чтобы как-то взглянуть на Артема, мы ездили в Гродно. Видели его, он очень похудел. Пообщаться [нам не удалось], только переглянулись [через видеосвязь — прим.] — и все…“, —поделился воспоминаними отце Артема Николай.
В тот день суд решил наказать Артема Сакова арестом в пять суток – за тот же инцидент, за который он задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Артем Саков был задержан 31 мая в своей собственной квартире – за инцидент с Сергеем Тихановским, произошедший 29 мая в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую.
Он был одним из операторов youtube-канала “Страна для жизни”. На данный момент Артем Саков находится в СИЗО-1 (ул. Володарского, Минск). Правозащитным сообществом он признан политическим заключенным. Также известно, что Артема помещали в карцер с 1 по 6 июля за паутину в его камере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет никаких вестей. Об этом “Весне” сообщили его родители.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)