От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет писем

Лариса Сакова предполагает, что Артем пишет письма, однако они не доходят: “Скорее всего нам их не отправляют, но передачи и посылки ему передают”.





Ранее письма от Артема приходили регулярно — не только родителям, но и другим его родственникам.





“Теперь — ничего. Мы понять не можем. Регулярно отправляем ему конверты, ручки, тетради”, – отметила Лариса Сакова





Единственный раз, когда родителям удалось увидеть Артема после его задержания – второго июля на административном судебном заседании в Гродненском обласном суде, которое проходило через видео-связь.





“Чтобы как-то взглянуть на Артема, мы ездили в Гродно . Видели его, он очень похудел. Пообщаться [нам не удалось], только переглянулись [через видеосвязь — прим.] — и все…“, —поделился воспоминаними отце Артема Николай.





В тот день суд решил наказать Артема Сакова арестом в пять суток – за тот же инцидент, за который он задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Артем Саков был задержан 31 мая в своей собственной квартире – за инцидент с Сергеем Тихановским, произошедший 29 мая в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую.





Он был одним из операторов youtube-канала “Страна для жизни”. На данный момент Артем Саков находится в СИЗО-1 (ул. Володарского, Минск). Правозащитным сообществом он признан политическим заключенным. Также известно, что Артема помещали в карцер с 1 по 6 июля за паутину в его камере.