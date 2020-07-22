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От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет писем

22.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет никаких вестей. Об этом “Весне” сообщили его родители.

Лариса Сакова предполагает, что Артем пишет письма, однако они не доходят: “Скорее всего нам их не отправляют, но передачи и посылки ему передают”.

Ранее письма от Артема приходили регулярно — не только родителям, но и другим его родственникам.

“Теперь — ничего. Мы понять не можем. Регулярно отправляем ему конверты, ручки, тетради”, – отметила Лариса Сакова

Единственный раз, когда родителям удалось увидеть Артема после его задержания – второго июля на административном судебном заседании в Гродненском обласном суде, которое проходило через видео-связь.

“Чтобы как-то взглянуть на Артема, мы ездили в Гродно. Видели его, он очень похудел. Пообщаться [нам не удалось],  только переглянулись [через видеосвязь — прим.] — и все…“, —поделился воспоминаними отце Артема Николай.

В тот день суд решил наказать Артема Сакова арестом в пять суток – за тот же инцидент, за который он задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Артем Саков был задержан 31 мая в своей собственной квартире – за инцидент с Сергеем Тихановским, произошедший 29 мая в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

Он был одним из операторов youtube-канала “Страна для жизни”.  На данный момент Артем Саков находится в СИЗО-1 (ул. Володарского, Минск). Правозащитным сообществом он признан политическим заключенным.  Также известно, что Артема помещали в карцер с 1 по 6 июля за паутину в его камере.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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От политзаключенного Артема Сакова уже три недели нет никаких вестей. Об этом “Весне” сообщили его родители.
 
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