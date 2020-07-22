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В Шанхае загорелся самолет, аэропорт приостановил работу
Источник материала: ОНТ
В международном аэропорту Пудун в Шанхае был приостановлен прием и выпуск самолетов. Причиной стало возгорание грузового судна авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом
Пожар возник в 10:57 по минскому времени (15:57 в Шанхае). Возгорание произошло на борту Boeing 777-200F. На место происшествия прибыли 18 пожарных расчетов. Над устранением последствий ЧП работали наземные службы аэропорта.
Данных о жертвах или пострадавших нет.
Администрация воздушной гавани начала проверку причин пожара.
Фото: archdaily / Paul Andreu
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В международном аэропорту Пудун в Шанхае был приостановлен прием и выпуск самолетов. Причиной стало возгорание грузового судна авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом...
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