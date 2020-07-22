В Шанхае загорелся самолет, аэропорт приостановил работу

Источник материала: ОНТ

В международном аэропорту Пудун в Шанхае был приостановлен прием и выпуск самолетов. Причиной стало возгорание грузового судна авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом информирует ТАСС.

Пожар возник в 10:57 по минскому времени (15:57 в Шанхае). Возгорание произошло на борту Boeing 777-200F. На место происшествия прибыли 18 пожарных расчетов. Над устранением последствий ЧП работали наземные службы аэропорта.

Данных о жертвах или пострадавших нет.

Администрация воздушной гавани начала проверку причин пожара.

Фото: archdaily / Paul Andreu

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