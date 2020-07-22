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В ходе массовых протестов в Израиле задержаны более 30 человек

22.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. Столкновениями с полицией завершилась очередная массовая акция протеста в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ходе массовых протестов в Израиле задержаны более 30 человек

В ходе массовых протестов в Израиле задержаны более 30 человек

Задержаны более 30 демонстрантов. Несколько тысяч человек вышли на улицы Иерусалима, чтобы выразить протест против карантинных мер, а также против действий властей в преодолении экономического кризиса, вызванного пандемией.

В ходе массовых протестов в Израиле задержаны более 30 человек

Разойтись мирно митингующие не хотели, поэтому правоохранителям пришлось применить водомёты. За насилие в отношении полицейских и нарушение общественного порядка арестованы 34 человека. Несмотря на уже введённые карантинные ограничения, эпидемиологическая обстановка в стране начала ухудшаться. В связи с чем власти анонсируют новые меры блокировки.

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Новости Израиля. Столкновениями с полицией завершилась очередная массовая акция протеста в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Задержаны...
 
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