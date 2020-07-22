|
В ходе массовых протестов в Израиле задержаны более 30 человек
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. Столкновениями с полицией завершилась очередная массовая акция протеста в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержаны более 30 демонстрантов. Несколько тысяч человек вышли на улицы Иерусалима, чтобы выразить протест против карантинных мер, а также против действий властей в преодолении экономического кризиса, вызванного пандемией.
Разойтись мирно митингующие не хотели, поэтому правоохранителям пришлось применить водомёты. За насилие в отношении полицейских и нарушение общественного порядка арестованы 34 человека. Несмотря на уже введённые карантинные ограничения, эпидемиологическая обстановка в стране начала ухудшаться. В связи с чем власти анонсируют новые меры блокировки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Израиля. Столкновениями с полицией завершилась очередная массовая акция протеста в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)