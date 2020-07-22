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Правила безопасности во время «тихой» охоты.
Источник материала: Mlife
Начало возгоранию может дать даже оставленный без присмотра костер, непотушенная спичка, тлеющий окурок, брошенный в лесу мусор.
А ущерб от такой халатности огромен: лесные пожары уничтожают не только деревья, но и места произрастания ягод и грибов, на восстановление которых уйдет не один год. В огне пожаров могут погибнуть практически все живые обитатели леса.
Если взрослые звери и птицы смогут убежать и спастись, то их детеныши явно будут обречены на мучительную смерть.
Многие виды ягод произрастают на болотистых местах, что создает дополнительную опасность возникновения торфяных пожаров, которые опасны тем, что тление и горение происходит под землей и обнаруживается только спустя некоторое время. Сухой торф начинает тлеть даже от малейшей искры, в результате чего загораются большие площади торфяников, потушить которые чрезвычайно сложно.
К тому же тушение торфяных пожаров крайне опасно и затруднено по доступности техники и личного состава в такие места. Следует отметить. что пожары на болотах являются источниками едкого дыма, что отрицательно скажется на здоровье местных жителей, станет причиной дискомфорта окружающей воздушной среде, маленьким детям, пожилым гражданам и людям со слабым здоровьем, испытывающим затруднение дыхания, нехватку кислорода. Известно, что токсичные продукты горения ослабляют организм, что в конечном итоге приводит к росту показателя смертности.
В случае пожара сообщите по телефонам: 101, 112, 8(0236) 24-71-21.
Мозырский опытный лесхоз.
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Как показывает статистика, пожары чаще всего возникают исключительно по причине человеческого фактора. Все очень просто: грибники, ягодники и отдыхающие на лоне...
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