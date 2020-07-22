Правила безопасности во время «тихой» охоты.

Источник материала: Mlife

Начало возгоранию может дать даже оставленный без присмотра костер, непотушенная спичка, тлеющий окурок, брошенный в лесу мусор.

А ущерб от такой халатности огромен: лесные пожары уничтожают не только деревья, но и места произрастания ягод и грибов, на восстановление которых уйдет не один год. В огне пожаров могут погибнуть практически все живые обитатели леса.



Если взрослые звери и птицы смогут убежать и спастись, то их детеныши явно будут обречены на мучительную смерть.



Многие виды ягод произрастают на болотистых местах, что создает дополнительную опасность возникновения торфяных пожаров, которые опасны тем, что тление и горение происходит под землей и обнаруживается только спустя некоторое время. Сухой торф начинает тлеть даже от малейшей искры, в результате чего загораются большие площади торфяников, потушить которые чрезвычайно сложно.



К тому же тушение торфяных пожаров крайне опасно и затруднено по доступности техники и личного состава в такие места. Следует отметить. что пожары на болотах являются источниками едкого дыма, что отрицательно скажется на здоровье местных жителей, станет причиной дискомфорта окружающей воздушной среде, маленьким детям, пожилым гражданам и людям со слабым здоровьем, испытывающим затруднение дыхания, нехватку кислорода. Известно, что токсичные продукты горения ослабляют организм, что в конечном итоге приводит к росту показателя смертности.



В случае пожара сообщите по телефонам: 101, 112, 8(0236) 24-71-21.



Мозырский опытный лесхоз.



