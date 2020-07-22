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Авто прямо на дороге подбросило в воздух

22.07.2020 16:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авто прямо на дороге подбросило в воздух

Загадочное явление произошло в японском городке Гифу. Автомобиль прямо на дороге подбросило в воздух.   

Всё произошло под ливнем. Во время движения из-под машины вдруг начали разлетаться брызги. А задняя её часть взмыла на несколько метров. По одной из версий, это произошло из-за того, что подземный резервуар сточных вод заполнился. Под давлением вылетела заглушка в тот момент, когда над ней проезжал минивэн. О состоянии водителя не сообщается. 

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Загадочное явление произошло в японском городке Гифу. Автомобиль прямо на дороге подбросило в воздух.    Всё произошло под ливнем. Во время движения из-под машины...
 
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