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Авто прямо на дороге подбросило в воздух
Источник материала: ОНТ
Загадочное явление произошло в японском городке Гифу. Автомобиль прямо на дороге подбросило в воздух.
Всё произошло под ливнем. Во время движения из-под машины вдруг начали разлетаться брызги. А задняя её часть взмыла на несколько метров. По одной из версий, это произошло из-за того, что подземный резервуар сточных вод заполнился. Под давлением вылетела заглушка в тот момент, когда над ней проезжал минивэн. О состоянии водителя не сообщается.
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Загадочное явление произошло в японском городке Гифу. Автомобиль прямо на дороге подбросило в воздух. Всё произошло под ливнем. Во время движения из-под машины...
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