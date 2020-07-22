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Студентка провалила тест из-за фрикаделки. Профессор удивился и разрешил пересдать
Источник материала: СТВ
Студентка случайно завершила тест раньше времени по непредвиденной причине. Профессор проявил понимание и позволил девушке пересдать.
Как
В какой-то момент одна фрикаделька упала на клавиатуру, закрыла браузер и досрочно завершила сдачу теста. Сначала Ли не заметила этого, поскольку испугалась за бутерброд и компьютер. Но затем Сэм увидела, что произошло с её онлайн-тестом.
После этого студентка шесть часов набиралась мужества, чтобы написать преподавателю и попросить о пересдаче. В своём письме девушка описала произошедшее и попросила проявить понимание.
На следующей день Ли получила ответ от преподавателя. Профессор признал, что это необычный случай, и поэтому он склонен поверить, что это правда. Мужчина продлил срок сдачи до конца дня, а также посоветовал девушке во время прохождения теста отложить еду в сторону.
Сэм была невероятно рада доброте преподавателя. Студентка ещё раз сдала тест, но результат оказался «немного лучше».
Об этой комичной ситуации девушка
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Студентка случайно завершила тест раньше времени по непредвиденной причине. Профессор проявил понимание и позволил девушке пересдать. Как сообщает BuzzFeed News, Сэм...
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