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Студентка провалила тест из-за фрикаделки. Профессор удивился и разрешил пересдать

22.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Студентка случайно завершила тест раньше времени по непредвиденной причине. Профессор проявил понимание и позволил девушке пересдать.

Как сообщает BuzzFeed News, Сэм Ли учится на третьем курсе в Университете Джорджии. В середине июля девушка сдавала тест по экономике. Дело это было истощающее, поэтому студентка попутно ела бутерброд с фрикадельками.

Студентка провалила тест из-за фрикаделки. Профессор удивился и разрешил пересдать
Фото: twitter.com/samanthlee16 

В какой-то момент одна фрикаделька упала на клавиатуру, закрыла браузер и досрочно завершила сдачу теста. Сначала Ли не заметила этого, поскольку испугалась за бутерброд и компьютер. Но затем Сэм увидела, что произошло с её онлайн-тестом.

После этого студентка шесть часов набиралась мужества, чтобы написать преподавателю и попросить о пересдаче. В своём письме девушка описала произошедшее и попросила проявить понимание.

Студентка провалила тест из-за фрикаделки. Профессор удивился и разрешил пересдать
Фото: twitter.com/samanthlee16 

На следующей день Ли получила ответ от преподавателя. Профессор признал, что это необычный случай, и поэтому он склонен поверить, что это правда. Мужчина продлил срок сдачи до конца дня, а также посоветовал девушке во время прохождения теста отложить еду в сторону.

Студентка провалила тест из-за фрикаделки. Профессор удивился и разрешил пересдать
Фото: BuzzFeed News 

Сэм была невероятно рада доброте преподавателя. Студентка ещё раз сдала тест, но результат оказался «немного лучше».

Об этой комичной ситуации девушка рассказала на своей странице в Twitter. Пользователи соцсети удивились поступку профессора. Многие студенты поделились историями, когда преподаватели не шли навстречу своим ученикам.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, на какие ухищрения идут учителя, чтобы дети не могли списать во время экзамена. Иногда ребят даже могут проверить металлодетектором – здесь подробности.

Люди в материале: Сэм Ли, Sam Lee

 
 
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Студентка случайно завершила тест раньше времени по непредвиденной причине. Профессор проявил понимание и позволил девушке пересдать. Как сообщает BuzzFeed News, Сэм...
 
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