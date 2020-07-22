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«Выбрала то, чем я действительно живу». Что рассказали молодые учителя, которые впервые начнут работать в школе

22.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Учителя готовятся к началу школьного сезона. Более 1 000 из них впервые начнут работать в учебных заведениях в 2020 году в качестве молодых специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Официально с 15 августа, но многие уже прибыли в районы, где будут преподавать.

Наш корреспондент Вероника Сайко познакомилась с молодыми сотрудниками Дзержинска.

«Выбрала то, чем я действительно живу». Что рассказали молодые учителя, которые впервые начнут работать в школе

Анастасия Дубовская закончила педагогический университет в этом году. Но она уже привыкла, что к ней обращаются по отчеству: за четыре курса неоднократно проходила практику в различных учебных заведениях. Но она точно знала: после получения диплома отправится на свою малую родину – в Дзержинск.

«Выбрала то, чем я действительно живу». Что рассказали молодые учителя, которые впервые начнут работать в школе

Хотя Анастасия официально приступит к работе только 15 августа, она уже познакомилась с преподавательским составом. За учительницей закрепили первый класс и кабинет.

Алина Шакаль – учитель-дефектолог. Она также окончила педагогический университет в Минске. Будет помогать детям ставить речь и познавать мир. Девушка знает, что многое зависит от ее занятий в центре коррекционного развития, и готова протянуть руку поддержки.


«Выбрала то, чем я действительно живу». Что рассказали молодые учителя, которые впервые начнут работать в школе

Подробнее о том, как молодые учителя готовятся к работе на первом рабочем месте, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Вероника Сайко, Анастасия Дубовская, Алина Шакаль

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Учителя готовятся к началу школьного сезона. Более 1 000 из них впервые начнут работать в учебных заведениях в 2020 году в качестве молодых...
 
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