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"Мы не можем потакать диктаторам" Вильнюс призывает ЕС ввести санкции против Лукашенко

22.07.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа членов сейма Литвы и европарламентариев в среду призвала Евросоюз ввести санкции в отношении представителей властей Беларуси, ответственных за репрессии против оппозиции и СМИ, проходящие накануне президентских выборов.

"Важно незамедлительно продемонстрировать четкую позицию всего Евросоюза, поскольку к действиям авторитарно брутального режима Александра Лукашенко нельзя относиться терпимо", - говорится в письме, адресованном ведомствам ЕС.

Обращение подписали главы комитетов сейма Литвы по европейским и иностранным делам Гедиминас Киркилас и Юозас Бернатонис, лидер оппозиции, консерватор Гедиминас Ландбсергис, лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен и еще несколько членов сейма, а также европарламентарии.

"Поэтому мы призываем возобновить санкции в отношении режима и лиц, ответственных за репрессии против жителей Беларуси, которые вредят демократическому характеру выборов, являются вмешательством в демократический процессы и процесс политической конкуренции, включая участие в мошенничестве на выборах, что является нарушением принципов и ценностей, находящихся в самом сердце ЕС", - говорится в обращении.


Обращение инициировал председатель Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "молчание означало бы пособничество", поскольку по соседству с ЕС "брутально попирается демократия, преследуют политических оппонентов, идут аресты невинных людей".

"Мы не можем закрывать глаза и потакать диктаторам, поскольку политика страусов обратилась бы не только моральной капитуляцией Европы, но и предательством тысяч белорусов, выходящих протестовать на улицы за демократические перемены. Поэтому мы, литовские политики различных политических сил, с идеологического спектра общаемся к руководству ЕС с просьбой ввести санкции в отношении белорусского режима за нарушения демократических прав и свобод, а также прав человека", - сказал политик агентству BNS.

На минувшей неделе МИД Литвы выразил большую озабоченность действиями белорусских властей в ходе предвыборной кампании. Отмечалось, что "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, возможный рост новых политзаключенных будет иметь последствия для дальнейших отношений Евросоюза и Беларуси".
 
 
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Группа членов сейма Литвы и европарламентариев в среду призвала Евросоюз ввести санкции в отношении представителей властей Беларуси, ответственных за репрессии...
 
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