Больше чем просто пожар. Как возгорание на USS Bonhomme Richard повлияло на американский флот

Источник материала: Tut.by

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard, на котором не так давно произошел сильный пожар , планировался как авианосец для размещения истребителей пятого поколения F-35B. Поэтому его потеря серьезно нарушила планы командования фота США, пишет Breaking Defense.



Источник: twitter.com/MarcellaNews8

Сейчас нет стопроцентной гарантии, что обгоревший корабль вообще когда-либо вернется в строй. Начальник военно-морских операций американского флота адмирал Майкл Гилдей сказал, что совершенно уверен в способности промышленности вернуть «Ричарда» в строй — но не столь убежден, стоит ли это делать.

Будут ли ремонтировать вертолетоносец или спишут — это решится в ближайшие недели. Причем выбор военных повлияет на многое. Так, планировалось, что в следующем году Bonhomme Richard отправится в Индо-Тихоокеанский регион. Теперь замещать погорельца придется какому-нибудь другому десантному кораблю — а нагрузка на них и так высока (вместо запланированных семи месяцев боевой службы кораблям приходится находиться на ТВД девять или десять месяцев). Тем более, что Китай сам обзаводится вертолетоносцами, которым следует противостоять с помощью аналогичных кораблей, отмечает издание.

Пока проблем с численностью кораблей в Индо-Тихоокеанском регионе нет — все равно «Ричард» в ближайшее время никуда не собирался. Однако через год, когда был запланирован выход вертолетоносца в море, в графике ротации ВМС США возникает пробел. Чтобы заполнить его, придется продлить срок пребывания в регионе УДК «Америка» и еще двух десантных кораблей — или же просто признать, что флот США не способен обеспечить здесь достаточно много сил.

В результате потеря одного не самого мощного корабля «эхом» отдалась по состоянию всего флота. Это одна проблема, пишет Breaking Defense — а вторая заключается в том, что вскоре USS Bonhomme Richard должен был вступить в «элитный клуб» носителей самолетов пятого поколения F-35B. А количество стелс-истребителей в Южно-Китайском море — стратегический вопрос, который США решают в последнее время. При этом правительство КНР уже не раз сообщало о том, что из этой акватории силы США уже «изгнаны» .

Так, сейчас для развертывания F-35B в США модернизированы УДК класса Wasp — USS Essex и USS Makin Island. Оба сейчас проводят учения у берегов Калифорнии и в будущем собираются на Индо-Тихоокеанский ТВД. Также в Южно-Китайском море присутствуют суперавианосцы «Нимиц» и «Рональд Рейган» — однако они не несут самолетов пятого поколения. Первым таким кораблем, который сможет принимать и запускать истребители F-35C, станет авианосец USS Carl Winson — но он будет на ремонте и переоборудовании до 2021 года.

Не могут включать в свое авиакрыло самолеты F-35С и более новые авианосцы класса «Джеральд Форд», только в бюджет 2020 года Конгресс США заложил и модернизацию одного из них («Джон Кеннеди») под пятое поколение истребителей. Среди необходимых улучшений — новое оборудование, позволяющее принимать и обрабатывать поток данных от F-35, помещения для их двигателей и конвертоплана Osprey, который сможет доставлять такие двигатели на корабль.

Мало надежды, что вскоре носителями F-35 станут новые корабли типа «Джеральд Форд», которые еще строятся — ближайший из них, «Энтерпрайз», будет развернут к 2028 году, а следующий, «Дорис Миллер», только в 2032.

Возможно, что Bonhomme Richard можно будет заменить недавно принятым во флот УДК «Триполи» типа «Америка», но он еще не готов. Очередной такой вертолетоносец, «Бугенвиль», еще только строится. Поэтому потеря, даже временная, USS Bonhomme Richard — крайне болезненный удар по боеготовности американского флота, хотя корабль и не является самым большим или самым современным.