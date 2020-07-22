ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник

22.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Так, в Брестской области появился первый экипаж-тысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это семейная пара Валерия и Татьяны Кохто. По традиции поздравления хлеборобы принимают прямо в поле.  

В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник

Для семейного экипажа этот год стал трижды юбилейным. Вместе они уже четверть века, для Валерия это 30-я уборочная кампания и пятый год в надежных напарниках любимая супруга.  

«Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник

Признаются: секрет в полном взаимопонимании. Цветы, денежное вознаграждение и слова благодарности звучат от руководства области, района, хозяйства и профсоюзов. В «Беловежском» уже убрали треть площадей. Урожайность выше прошлогодней 55 центнеров с гектара.   

В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник

Александр Дунькович, директор сельхозпредприятия «Беловежский»:
Давать оценку, наверное, рано. Все-таки посчитать результат лучше всего после «Дожинок», когда мы увидим действительно, что мы получили. Но уже сегодня мы видим, что прибавка довольно весомая к уровню прошлого года. Поэтому, я считаю, что урожай достойный. Нас это радует.  

В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник

В целом же по Брестской области убрали более 10 % площадей. Традиционно лидируют южные районы Брестский и Каменецкий. К жатве приступили во всех хозяйствах. Всего в регионе намолотили 140 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.   

Люди в материале: Александр Дунькович, Валерий Кохто, Татьяна Кохто

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Так, в Брестской области появился первый экипаж-тысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правила безопасности во время «тихой» охоты.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика