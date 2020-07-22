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В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Так, в Брестской области появился первый экипаж-тысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это семейная пара Валерия и Татьяны Кохто. По традиции поздравления хлеборобы принимают прямо в поле.
Для семейного экипажа этот год стал трижды юбилейным. Вместе они уже четверть века, для Валерия – это 30-я уборочная кампания и пятый год в надежных напарниках – любимая супруга.
Признаются: секрет в полном взаимопонимании. Цветы, денежное вознаграждение и слова благодарности звучат от руководства области, района, хозяйства и профсоюзов. В «Беловежском» уже убрали треть площадей. Урожайность выше прошлогодней – 55 центнеров с гектара.
Александр Дунькович, директор сельхозпредприятия «Беловежский»:
В целом же по Брестской области убрали более 10 % площадей. Традиционно лидируют южные районы – Брестский и Каменецкий. К жатве приступили во всех хозяйствах. Всего в регионе намолотили 140 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.
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Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Так, в Брестской области появился первый экипаж-тысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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