Источник материала: ОНТ

22 июля у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 28 км. Эпицентр землетрясения находился в 851 км к юго-западу от Анкориджа (Аляска). В этом городе проживают почти 300 тысяч человек.

На юге штата Аляска проводилась эвакуация жителей из-за угрозы цунами в радиусе 300 км от подземных толчков.

Позже стало известно , что предупреждение об угрозе цунами было снято.

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