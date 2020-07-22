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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8

22.07.2020 17:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8

22 июля у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 28 км. Эпицентр землетрясения находился в 851 км к юго-западу от Анкориджа (Аляска). В этом городе проживают почти 300 тысяч человек.

На юге штата Аляска проводилась эвакуация жителей из-за угрозы цунами в радиусе 300 км от подземных толчков.

Позже стало известно, что предупреждение об угрозе цунами было снято.

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22 июля у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США. Очаг подземных толчков залегал на...
 
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