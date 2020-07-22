Министр информации Игорь Луцкий: на выборах нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем

Глава Мининформа поздравил полиграфистов с красивой датой – в этом году типография отмечает 100-летие:

– Немногие предприятия могут похвастаться тем, что их бизнес длится целый век. Хочу поздравить вас с большим юбилеем, отрадно, что коллектив работает с прибылью. Тиражи печатных СМИ сокращаются, это не секрет, однако потребитель у печатной прессы есть и будет. К тому же печатные издания – далеко не единственный ваш продукт.

Министр вручил грамоты и награды лучшим работникам предприятия. Нагрудным знаком «Выдатнік друку Беларусі» отмечена мастер печатного цеха Евгения Серпикова – в типографии она трудится 42 года, начинала здесь ретушером.

Игорь Луцкий также поделился своим видением текущей ситуации в стране:

– Впервые на людей оказывается сильное информационное давление. Если дойдет до уличных разборок, то страна может потерять все, что создано за годы независимости. Думаю, куда важнее стабильность, спокойствие, открытие поликлиник, детских садов и школ – нужно думать о том, что будет завтра, как будут жить наши дети.

В Витебске журналисты местных и республиканских СМИ размещены в одном здании, и министру информации этот опыт понравился. По его мнению, дома прессы могли бы появиться и в других областных центрах. Что касается освещения предвыборной кампании, то Игорь Луцкий считает, что в средствах массовой информации достаточно публикаций для того, чтобы читатели и зрители могли сделать осознанный выбор:

– Главная задача прессы – донести до каждого важность посещения избирательных участков.