ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пуховичском районе парень залез на автомобиль и повредил его. Пьяную выходку сняли на видео

22.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пуховичское отделение милиции обратилась жительница района с просьбой привлечь к ответственности хулигана, который повредил ее автомобиль Ford Focus, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе парень залез на автомобиль и повредил его. Пьяную выходку сняли на видео

Компания молодых людей отдыхала в кафе. Под утро они вышли из заведения на улицу. И тут возник конфликт между хозяйкой Ford и молодым человеком.

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения залез на машину и прошелся по ней, при этом повредил капот, лобовое стекло и крышу. Молодой человек знал, что его снимают на мобильный телефон, поэтому сделал это демонстративно.

В Пуховичском районе парень залез на автомобиль и повредил его. Пьяную выходку сняли на видео

Специалисты оценили ущерб в сумму более чем 600 рублей.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Пуховичское отделение милиции обратилась жительница района с просьбой привлечь к ответственности хулигана, который повредил ее автомобиль Ford...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Аталанта» обыграла «Болонью» в чемпионате Италии по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика