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В Пуховичском районе парень залез на автомобиль и повредил его. Пьяную выходку сняли на видео
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пуховичское отделение милиции обратилась жительница района с просьбой привлечь к ответственности хулигана, который повредил ее автомобиль Ford Focus, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Компания молодых людей отдыхала в кафе. Под утро они вышли из заведения на улицу. И тут возник конфликт между хозяйкой Ford и молодым человеком.
Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения залез на машину и прошелся по ней, при этом повредил капот, лобовое стекло и крышу. Молодой человек знал, что его снимают на мобильный телефон, поэтому сделал это демонстративно.
Специалисты оценили ущерб в сумму более чем 600 рублей.
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Новости Беларуси. В Пуховичское отделение милиции обратилась жительница района с просьбой привлечь к ответственности хулигана, который повредил ее автомобиль Ford...
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