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Shuma обвинила БТ в краже музыки: просто посмотрите, как презрительно ответил госканал
Источник материала: KYKY>
Недавно солистка проекта Shuma Руся
«Чем меньше музыки, тем больше шума.
В ответ на многочисленные обращения журналистов прокомментировать использование музыки Shuma в ролике, показанном на каналах Белтелерадиокомпании, сообщаем.
Данные видеоматериалы были изготовлены по заказу Белорусской федерации легкой атлетики у сторонней организации и переданы Белтелерадиокомпании для размещения в эфире в рамках двухсторонних договорных отношений.
Обращаем внимание, что данная музыкальная композиция находится в коллективном управлении Национального центра интеллектуальной собственности, с которым у медиахолдинга заключен договор об использовании музыкальных произведений.
Белтелерадиокомпания ежеквартально предоставляет сведения о музыкальных произведениях, переданных в эфир, и осуществляет выплату вознаграждения. Нынешний случай не является исключением и также подлежит оплате в установленном порядке.
Shuma создает фолк-электронную музыку. Группа выступила на множестве престижных фестов, а также получила много положительных оценок от зарубежных изданий.
Реакция Руси на заявление БТ:
Обложка: страница Руси в Facebook.
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