Shuma обвинила БТ в краже музыки: просто посмотрите, как презрительно ответил госканал

Источник материала: KYKY

Недавно солистка проекта Shuma Руся обнаружила , что ее песню крутят в эфире БТ. Артистка заявила, что ни она, ни кто-либо другой из музыкальной группы не разрешали использовать композицию «На моры вутка купалася». Руся также сказала, что намерена отстаивать свои права в суде. Белетелерадиокомпания ответила на претензии , но сделала это, мягко говоря, издевательски. Вот, почитайте:

«Чем меньше музыки, тем больше шума.

В ответ на многочисленные обращения журналистов прокомментировать использование музыки Shuma в ролике, показанном на каналах Белтелерадиокомпании, сообщаем.

Данные видеоматериалы были изготовлены по заказу Белорусской федерации легкой атлетики у сторонней организации и переданы Белтелерадиокомпании для размещения в эфире в рамках двухсторонних договорных отношений.

Обращаем внимание, что данная музыкальная композиция находится в коллективном управлении Национального центра интеллектуальной собственности, с которым у медиахолдинга заключен договор об использовании музыкальных произведений.

Белтелерадиокомпания ежеквартально предоставляет сведения о музыкальных произведениях, переданных в эфир, и осуществляет выплату вознаграждения. Нынешний случай не является исключением и также подлежит оплате в установленном порядке.

Shuma могли бы рекомендовать обратиться в Федерацию легкой атлетики с… благодарностью. Исключительно благодаря нашим добрым отношениям с Федерацией, такая «интеллектуальная собственность» получила хоть какой-то шанс попасть в телевизионный эфир».

Shuma создает фолк-электронную музыку. Группа выступила на множестве престижных фестов, а также получила много положительных оценок от зарубежных изданий.

Реакция Руси на заявление БТ:

Обложка: страница Руси в Facebook.