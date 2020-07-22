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Правительство Беларуси обсудило развитие экономики на ближайшую пятилетку

22.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Планы развития экономики Беларуси на ближайшие пять лет обсудили сегодня на заседании президиума Совета Министров. По прогнозу ВВП страны вырастет на 3,5%. Больше половины прироста рассчитано на внешний спрос.

Премьер-министр республики Роман Головченко призвал выработать четкую и продуманную стратегию экспорта. Министры обсудили также проект бюджета на будущий год. Согласно ему, курс доллара в стране должен быть около 2 рублей 40 копеек, а цена барреля нефти заложена на уровне 40 долларов.

Глава правительства подчеркнул, что бюджет Беларуси планируется в сложных экономических условиях. Напомним, Россия обнулила экспортные пошлины на нефть и увеличила налоги на добычу полезных ископаемых. Из-за этого цена на сырье для Минска стала выше. В результате потери оцениваются более чем в 140 миллионов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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ВВП страны вырастет на 3,5%. Больше половины прироста рассчитано на внешний спрос.
 
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