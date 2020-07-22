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В Минске на парковке водитель Mitsubishi резко нажал на педаль газа и разбил два авто

22.07.2020 18:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на парковке пожилой водитель устроил аварию, в которой пострадала женщина. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

По информации инспекторов, 73-летний водитель Mitsubishi ехал задним ходом по парковке у дома 125/2 по улице Тимирязева. Мужчина не рассчитал силу нажатия педали газа и влетел в Skoda, который от удара отбросило в рядом стоящий Mazda.

В результате ДТП пострадала женщина, которая стояла около передней пассажирской двери Skoda. Ее доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пострадала женщина, которая стояла около одного из автомобилей.
 
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