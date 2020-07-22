«Белавиа» меняет условия покупки дополнительного багажа — онлайн будет дешевле, чем в кассе

news.tut.by Теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги, пишет





Где и по каким тарифам можно купить дополнительный багаж:





онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет €25 за первое место багажа и €40 за каждое последующее;

онлайн после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составляет €40 для всех тарифов;

в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации — €50.





Оформить услугу онлайн можно не позднее 2 часов до вылета.





По 1 августа 2020 года багаж можно купить по старым правилам.



