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Беларуский художник жалуется, что его арт-объект про ОМОН запретили показывать
Источник материала: KYKY>
Художник Сергей Белоокий, член Беларуского союза художников, лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства за 2017 год в номинации «Новация»,
«Сегодня я вынужден выступать в несвойственной для себя роли и писать этот текст, потому что меня, как художника, лишили права свободного высказывания.
22 июля во Дворце Искусств открывается выставка «Триеналле современного искусства» по итогам Республиканского конкурса «Национальная Премия в области изобразительного искусства» в 2019-2020 годах. По результатам голосования членов отборочной комиссии, мою художественную работу «Витраж-АТ» отобрали в шорт-лист конкурса в номинации «Актуальное искусство» для представления на выставке.
Однако за несколько дней до открытия дирекция конкурса попросила меня добровольно снять работу «во избежание возможных провокаций!», на что я ответил категоричным отказом.
Этим письмом я хочу выразить свое негодование и несогласие с неправомерными действиями дирекции Республиканского конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства», которая возвращает эпоху цензуры в беларуское изобразительное искусство, и грубо нарушает статью 51 Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует свободу художественного, научного, технического творчества.
И еще я хочу попросить всех неравнодушных творческих людей, людей искусства, не оставаться в стороне, не молчать, и высказаться по факту нарушения права на свободу творчества.
Ведь, по большому счету, речь идет не об одной работе конкретного художника, речь – о положении беларуского искусства, об ущемлении нашего права на свободу творческого высказывания».
Как выглядит и о чём этот арт-объект
Инсталляция включает в себя пять зеркальных объектов, представляющих полную копию противоударного щита «Витраж-АТ», которым оснащаются спецподразделения правоохранительных органов. Щит используется для защиты от ударов камнями, палками, кувалдой, молотом и другим «оружием» пролетариата. «Зритель, увидев в ряду зеркальных щитов свое отражение, может персонифицировать себя как участника протестного движения в противопоставление цепи бойцов спецподразделений», – говорит художник. Подробнее
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Художник Сергей Белоокий, член Беларуского союза художников, лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства за 2017 год в номинации «Новация»,...
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