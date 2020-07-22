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Беларуский художник жалуется, что его арт-объект про ОМОН запретили показывать

22.07.2020 18:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Художник Сергей Белоокий, член Беларуского союза художников, лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства за 2017 год в номинации «Новация», рассказал в Facebook историю, которая приключилась с его арт-объектом. Произведение с отсылкой к ОМОНу сняли с выставки – как утверждает автор, незаконно. Вот его пост:

«Сегодня я вынужден выступать в несвойственной для себя роли и писать этот текст, потому что меня, как художника, лишили права свободного высказывания.

22 июля во Дворце Искусств открывается выставка «Триеналле современного искусства» по итогам Республиканского конкурса «Национальная Премия в области изобразительного искусства» в 2019-2020 годах. По результатам голосования членов отборочной комиссии, мою художественную работу «Витраж-АТ» отобрали в шорт-лист конкурса в номинации «Актуальное искусство» для представления на выставке.

Однако за несколько дней до открытия дирекция конкурса попросила меня добровольно снять работу «во избежание возможных провокаций!», на что я ответил категоричным отказом.
В итоге организаторы выставки сняли мою работу с конкурса с формулировкой (цитирую): «Ваша работа на Триеннале современного искусства была представлена не в полном объеме (в части отсутствия камней как элемента произведения)».

Этим письмом я хочу выразить свое негодование и несогласие с неправомерными действиями дирекции Республиканского конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства», которая возвращает эпоху цензуры в беларуское изобразительное искусство, и грубо нарушает статью 51 Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует свободу художественного, научного, технического творчества.

И еще я хочу попросить всех неравнодушных творческих людей, людей искусства, не оставаться в стороне, не молчать, и высказаться по факту нарушения права на свободу творчества.

Ведь, по большому счету, речь идет не об одной работе конкретного художника, речь – о положении беларуского искусства, об ущемлении нашего права на свободу творческого высказывания».

Как выглядит и о чём этот арт-объект

Инсталляция включает в себя пять зеркальных объектов, представляющих полную копию противоударного щита «Витраж-АТ», которым оснащаются спецподразделения правоохранительных органов. Щит используется для защиты от ударов камнями, палками, кувалдой, молотом и другим «оружием» пролетариата. «Зритель, увидев в ряду зеркальных щитов свое отражение, может персонифицировать себя как участника протестного движения в противопоставление цепи бойцов спецподразделений», – говорит художник. Подробнее вот тут.

 
 
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Художник Сергей Белоокий, член Беларуского союза художников, лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства за 2017 год в номинации «Новация»,...
 
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