Одними лозунгами ничего не построишь

Источник материала: Вороновская газета





Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич сегодня с рабочей поездкой на Вороновщине. Парламентарий провел ряд встреч с трудовыми коллективами и пообщался с избирателями в своем округе. Обстоятельный разговор с земляками поддержали глава района Николай Розум и председатель райсовета депутатов Елена Ганевич. Они рассказали об итогах развития района за последнюю пятилетку, а также взяли на карандаш проблемы, возникшие у людей.

Двадцать минут рабочего времени работники ДРСУ-120 провели не на производственных объектах, как обычно, а стали участниками обсуждения государственно важных вопросов. Александр Иванович рассказал о работе депутатского корпуса нижней палаты Парламента во второй сессии, в общей сложности было рассмотрено более 80 законопроектов. В частности, касающиеся редакции Кодекса об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях и правоприменительной практики этих документов. Актуальной для каждого из нас является тема учета трудового и страхового стажа при назначении пенсии, существенные изменения коснулись людей с инвалидностью. Ратифицированы визовые соглашения и многое другое.











Безусловно, в центре всеобщего внимания — президентская избирательная кампания. Александр Маркевич рассказал избирателям о роли лидера в государстве и ключевых принципах государственной социальной политики.

— Не нужно быть политически подкованным, чтобы понимать ценность независимости, стабильности, мира, устойчивого развития государства, — отметил он. — Президентские выборы — важная кампания, касающаяся абсолютно каждого гражданина страны. Каждый из нас должен открыто спросить у себя: «Каких перемен я жду?» Делать выбор необходимо, руководствуясь разумом, а не эмоциями. Помните, построить что-то новое одними лозунгами невозможно.

После выступления председателя райисполкома некоторые присутствующие высказались о наболевшем:

— Николай Аркадьевич, как поступить, если на улице, где живу, буквально нет покоя от большегрузов. Круглыми сутками слышен гул их работающего охлаждающего оборудования, да и безопасна ли эта ситуация в плане дорожного движения? Может, знаки какие дополнительно необходимо установить?

В продолжение дорожной темы труженики-автомобилистов затронули вопросы корректировки дорожного сбора и процедуры прохождения техосмотра.











— Вот скажите, справедливо ли это: мы, дорожники, строим дороги и вынуждены платить огромные деньги за перевозку того же гравия на их строительство? Или те же госпредприятия сельскохозяйственной отрасли за перевозку продукции? Александр Иванович, тут уж Вы донесите эту проблему на своем уровне.

Все поднятые вопросы зафиксированы, по некоторым разъяснения даны сразу.

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Накануне профессионального праздника пожарных Александр Иванович не мог не заехать в районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Беседа со спасателями завершилась на позитивной ноте: парламентарий и глава районного депутатского корпуса адресовали собравшимся теплые поздравления и традиционные пожелания «сухих рукавов».











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Не менее продуктивным оказалось общение с жителями агрогородка Переганцы. В местном доме культуры собрались представители разных профессий, но чаяния всех их сводились к тому, что люди хотят жить лучше. Получать достойную зарплату, рассчитывать на государственную поддержку при строительстве жилья, иметь возможность культурно отдохнуть и дать своим детям хорошее образование и всестороннее развитие. Однако одних стремлений мало — нужно усердно трудиться. И здесь никак нельзя обвинить присутствующих в праздности. Многие из них усердно трудятся на сельскохозяйственной ниве, другие помогают местным ребятишкам достичь успехов в учебе, иные создают комфортные условия для жизни земляков. Но есть и такие, кто просто ждет, что все блага упадут с неба.











Конструктивная дискуссия развернулась по поводу нынешней политической обстановки в стране. Люди высказывали свои мнения о необходимости перевода армии на профессиональную основу, ведь Беларусь не воинствующее государство, менталитет белорусов миролюбивый. Активную гражданскую позицию присутствующие проявили и при обсуждении участия в президентских выборах наблюдателей от ОБСЕ. Большинство из присутствующих, без сомнения, примут участие в избирательной кампании, так как чувствуют свою ответственность за будущее не только страны, но и своей малой родины.



















Далее участники встречи перешли к повседневным заботам. Педагоги просили содействия и финансовой помощи для замены окон на школьном пищеблоке, а также прокладки тротуарной дорожки к нему параллельно проезжей части, где в рабочее время оживленное движение сельскохозяйственной техники. Родители же просили детскую площадку — ребятишки зачастую собираются поиграть либо на автобусной остановке, либо на площадке у сельского Совета, а иногда и прямо на улице. Немало просьб прозвучало и по благоустройству агрогородка. В решении многих вопросов, по мнению главы района, местной вертикали власти все же не обойтись без понимания, объективной оценки ситуации и участия самих людей.



























Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.