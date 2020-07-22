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Чем пахнут белые ленточки? Мнение Григория Азарёнка

22.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Григорий Азарёнок:
Весь мир пропитан символизмом. Как бы не отрицало это материалистическое сознание. Образ – лучший способ наиболее ярко и быстро донести человеку нужную установку. Политика практически вся состоит из символов.

Правильное управление образами для манипуляции сознанием людей – искусство политики. В последние 20 лет это стало технологией. После событий 2004 года в Украине она получила название «оранжевая революция». С тех пор она кочует по странам и континентом. Грузия, Египет, Ливия, Сирия, снова Украина, «болотные» волнения в России, Армения. Технологии, стиль из раза в раз повторяются.

Объединённый женский штаб объявил своим символом белую ленточку. Сторонники должны повязать её на руку в день голосования. Тем самым продемонстрировать то, что они отличаются от других, что они не такие.

Так в истории уже было. Нацистский режим обязал евреев носить на одежде жёлтые звёзды Давида. Чтобы любой житель Третьего рейха мог отличить чужака. Такая практика во всём мире позорна. Но наших альтернативщиков это не смутило.

Но почему белая лента? Вспомним 2011 год в России. Перед выборами президента начались массовые акции протеста. Их назвали «болотными», потому что проходили они на Болотной площади в Москве. Ядром стали те, кого называют либералами-западниками. Навальный, Собчак, Кудрин, Шендерович. Символом этих протестов и стала белая ленточка.

Григорий Азарёнок:
Тогда «болотную оранжевую революцию» задавили. Но вдруг эта самая ленточка вылезла в 2020 году в Беларуси. И всё обнажилось. Стало понятно, какой разыгрывается сценарий. Анатомия протеста прояснилась. Нам готовят свою «болотную». Цель – смена власти и передел собственности. Выборы они не признают. Уже сейчас готовят массовые беспорядки на улицах. Готовят провокации. Готовят уличных бойцов. Отморозков везде хватает. Хотят, чтобы на белую ленту пролилась кровь.

Посмотрите на Украину, Ливию, Сирию, Египет. Покажите хоть одно место, где перемены пошли во благо. Где после «оранжевой революции» расцвела экономика, исчезла коррупция, люди стали жить лучше? Нет таких мест. Сценарий всегда один – распад страны, приватизация собственности узким кругом людей, резкое обнищание, война, кровь и потеря территорий.

Что случится в случае их победы? Тогда уже они пометят всех остальных. Только не ленточкой, а номером. Соорудят в центре Европы «болотный концлагерь».

У белорусов большой опыт в деле мелиорации. Осушать болота, очищать их, справляться с болотными ползучими гадами мы умеем хорошо. И с этой белоленточной трясиной справимся. Выкидывайте методички Джина Шарпа. Здесь они не сработают.

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    Григорий Азарёнок: Весь мир пропитан символизмом. Как бы не отрицало это материалистическое сознание. Образ – лучший способ наиболее ярко и быстро донести...
     
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