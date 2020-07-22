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Дача с ванной на террасе. Вот как выглядит дом для тех, кто любит побыть наедине с природой

22.07.2020 16:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы по-настоящему отдохнуть от повседневных забот и работы, не всегда обязательно уезжать на край света. Достаточно иметь совсем небольшой дом в тихом месте на краю леса. Архитекторы из австралийской студии Maguire + Devin разработали проект комфортного жилья с минимальной площадью, которое вполне можно использовать как уединенную дачу. Фото и информацию о реализованном объекте они разместили у себя на сайте.


Такая дача занимает совсем не много места, может существовать автономно, поэтому ее можно поставить даже в самых «диких» местах.

Первый дом по проекту Maguire + Devin был построен далеко от Беларуси — на острове Бруни в Австралии. Заказчик — молодая женщина, у которой ежедневно чрезвычайно плотный рабочий график. Чтобы отдохнуть, успокоиться, сбежать из города и суеты, ей нужно иногда побыть в одиночестве, подальше от людей.


Клиентка студии в детстве жила в доме, построенном в традиционном японском стиле, поэтому эстетика ее «дачи» была предопределена.

Как и в любом доме столь скромных размеров, важно было рассчитать каждый сантиметр жилой площади. Поэтому все элементы интерьера — мебель, кухонная техника, сантехника — подбирались конкретно под этот дом.




Огромные окна не только освещают помещения, но и позволяют наслаждаться видом окрестностей.


Интерьер выдержан в минималистском стиле: полы, мебель и стены из светлой фанеры. Планировка простая — внизу общая зона, санузел и душ, на антресольном этаже — спальня.



Фишка дома — ванна, встроенная в деревянную террасу. Водные процедуры можно принимать прямо под открытым небом.


Дача оборудована системой водосбора и солнечными батареями.


Решение не из дешевых, зато позволяет жить среди природы полностью автономно.

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Теги: Минск
 
 
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