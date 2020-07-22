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Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров

22.07.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На сегодняшний день филиалом Транспортной инспекции по Брестской области фиксируются факты нарушений законодательства Республики Беларусь, когда под видом нерегулярных перевозок фактически осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров.

Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров

Автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении выполняются по договору об автомобильной перевозке пассажиров, заключаемому с оператором автомобильных перевозок пассажиров, а в нерегулярном сообщении – по договору о фрахтовании для автомобильной перевозки пассажиров, заключение которого в нерегулярном сообщении подтверждается оформлением одного заказ – наряда на всю организованную заказчиком группу пассажиров (например, перевозка групп пассажиров к месту их работы, учебы, экскурсии, свадьбы и т.д.).

Приход на регулярный маршрут нерегулярных перевозчиков снижает количество выручки регулярных перевозчиков, которые в отличие от нерегулярных обязаны выполнять рейсы, согласно установленного расписания, даже в условиях минимального количества, либо отсутствия пассажиров. Затрачивая большее количество средств на организацию перевозок в регулярном сообщении при прохождении конкурса, а также на их выполнение в условиях обязательного движения по утвержденному расписанию регулярные перевозчики, пострадавшие от недобросовестной конкуренции не могут позволить себе улучшение качества обслуживания путем своевременной замены подвижного состава, снижения для пассажиров тарифов на перевозку и много другого, что существенно сказывается на их деятельности.

Недобросовестные перевозчики зачастую организовывают регулярные перевозки пассажиров под видом нерегулярных, так как для нерегулярных перевозок пассажиров не требуется разработка и согласование маршрута, а также соблюдение расписания движения. При этом предлагать свои услуги, вводя пассажиров в заблуждение о законности своей деятельности, подбирая время и место выезда предшествующее отправлению регулярных перевозчиков.

Такие услуги пользуются спросом у пассажиров, так как самое главное их конкурентное преимущество – это цена билета, которая ниже, чем у регулярных перевозчиков. Зачастую недобросовестные перевозчики не соблюдают требования безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров: не проходят каждое полугодие государственный технический осмотр, не осуществляют предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства, не оформляют обязательные страховки перевозчика перед пассажиром.

Бдительный пассажир может спасти не только свою жизнь, но и жизнь других пассажиров. Не поддерживая недобросовестных перевозчиков, пассажир исключает возможность быть обманутым!

Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров

Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров

Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров
Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров

Под видом нерегулярных перевозок осуществляется притворная деятельность по выполнению регулярных перевозок пассажиров

 
 
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  На сегодняшний день филиалом Транспортной инспекции по Брестской области фиксируются факты нарушений законодательства Республики Беларусь, когда под видом...
 
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