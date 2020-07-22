Как изменятся отношения Минска и Вашингтона после возвращения послов?

Источник материала: ОНТ

В начале недели состоялся большой кадровый день у Президента и важнейшие назначения по дипломатической линии. Новые послы отправляются в Нидерланды, Австрию, Великобританию, Казахстан. Впрочем, самым главным стало назначение нового посла Беларуси в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Должность посла оставалась вакантной на протяжении 12 лет, так что без преувеличения можно считать это событие знаковым в истории белорусской дипломатии.

О том, какие двери, какие возможности для двусторонних отношений открываются теперь, расскажут эксперты программы «ОбъективНо» на ОНТ.

Гости студии – депутаты Андрей Савиных и Валерий Воронецкий, эксперт в области международных отношений Юлия Абухович, а также научный сотрудник Центра истории геополитики Института истории Академии наук Денис Буконкин.

Подробности смотрите в видеоинформации.





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