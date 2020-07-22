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«Подарок действительно очень ценный». Два автомобиля для Дзержинской больницы закупил облисполком

22.07.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автопарк государственных медицинских учреждений пополнился новыми автомобилями. Технику закупил облисполком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Подарок действительно очень ценный». Два автомобиля для Дзержинской больницы закупил облисполком

Так, в центральной больнице появились два служебных автомобиля отечественного производства. Они будут доставлять участковых врачей к пациентам. Еще одну машину задействуют в Центре гигиены и эпидемиологии.

«Подарок действительно очень ценный». Два автомобиля для Дзержинской больницы закупил облисполком

Игорь Шамаль, заместитель главного врача Дзержинской ЦРБ:
Мы очень благодарны. Подарок действительно очень ценный, очень нужный, очень важный. Это позволяет нам более комфортно, более качественно обслуживать наше население.

«Подарок действительно очень ценный». Два автомобиля для Дзержинской больницы закупил облисполком

Леонид Шука, главный санитарный врач Дзержинского района:
Очень хороший подарок. Машины 2002, 2005, 2008 годов.

«Подарок действительно очень ценный». Два автомобиля для Дзержинской больницы закупил облисполком

Кстати, сейчас в парке 31 машина различного назначения.

Люди в материале: Игорь Шамаль, Леонид Шука

 
 
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Новости Беларуси. Автопарк государственных медицинских учреждений пополнился новыми автомобилями. Технику закупил облисполком, сообщили в программе «Минщина»...
 
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