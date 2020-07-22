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«Подарок действительно очень ценный». Два автомобиля для Дзержинской больницы закупил облисполком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автопарк государственных медицинских учреждений пополнился новыми автомобилями. Технику закупил облисполком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в центральной больнице появились два служебных автомобиля отечественного производства. Они будут доставлять участковых врачей к пациентам. Еще одну машину задействуют в Центре гигиены и эпидемиологии.
Игорь Шамаль, заместитель главного врача Дзержинской ЦРБ:
Леонид Шука, главный санитарный врач Дзержинского района:
Кстати, сейчас в парке 31 машина различного назначения.
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Новости Беларуси. Автопарк государственных медицинских учреждений пополнился новыми автомобилями. Технику закупил облисполком, сообщили в программе «Минщина»...
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