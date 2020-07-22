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Гаджеты от "яблочного" бренда станут очень тонкими. Данные об iPhone 13

22.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появилась информация об iPhone, выход которых запланирован на 2021 год. Об этом сообщает корейский сайт ET News.


Фото: Pixabay

Гаджеты от "яблочного" бренда, запланированные на 2021 год, получат принципиально новый экран и станут рекордно тонкими.

Источники утверждают, что Apple запатентовала гаджеты с выходом в следующем году с принципиально новым экраном.

Компания прекратит использование привычных OLED-панелей и заменит их экранами с интегрированным сенсорным слоем.

На текущий момент под OLED-экранами гаджетов Apple находится тонкая прослойка, позволяющая распознавать касания. Новые дисплеи будут изначально оснащены необходимыми сенсорами распознавания касаний, что позволит не использовать прослойку. Это сделает дисплеи новых iPhone рекордно тонкими.

 
Заказы на производство новых панелей вероятно выполнит компания Samsung. По прогнозам экспертов цена на iPhone 13 не должна вырасти из-за использования дисплея нового типа.

Ранее сообщалось, что в Apple появится кнопка включения с обратной связью. Данная технология также может появиться уже в iPhone 13.
 
 
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Появилась информация об iPhone, выход которых запланирован на 2021 год. Об этом сообщает корейский сайт ET News.
 
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