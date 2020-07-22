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«Успел перепродать». Мужчина из каршеринговых авто похищал запасные колёса и инструменты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ущерб на две тысячи рублей. 34-летний мужчина брал в аренду каршеринговые авто, используя персональные данные своей родственницы, а после крал из автомобилей запасные колеса и инструменты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
К слову, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Проживает он в Минском районе, нигде не работает.
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Новости Беларуси. Ущерб на две тысячи рублей. 34-летний мужчина брал в аренду каршеринговые авто, используя персональные данные своей родственницы, а после крал из...
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