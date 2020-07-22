Выборы-2020: совершенно новые технологии или «ничего нового»?

Источник материала: ОНТ

Беларусь переживает самый жаркий политический период. Предвыборная кампания проходит через агитационный период, а он традиционно самый горячий. И мнения по поводу того, что происходит сейчас, разделяются. Одни говорят, что электоральная история Беларуси такого еще не видела, что применяются совершенно новые технологии. Другие не соглашаются, утверждают «ничего нового» и приводят примеры. Так с чем же мы имеем дело сейчас? Ответ на этот вопрос постараются дать эксперты программы «ОбъективНо» на ОНТ.

Гости студии – член Совета Республики Национального собрания Олег Дьяченко, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, а также председатель Молодежного совета при Национальном собрании Егор Макаревич.

Подробности смотрите в программе «ОбъективНо».





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