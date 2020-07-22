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Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов Минска можно при помощи мобильного приложения TIX
Источник материала: ОНТМинска можно при помощи мобильного приложения TIX" class="one-news__figure-img">
Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов столицы теперь можно при помощи мобильного приложения. Сегодня Беларусбанк расширил сферу действия своего сервиса TIX.
Проект реализован совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс». Сначала он появился в Бресте. Новинку оценили за комфорт и надежность.
За основу взяли опыт крупных городов мира. С мая сервис опробовали пассажиры минских автобусных маршрутов 1 и 100. Увидели, что он востребован. Всего за 2 месяца пассажиры купили более 11 тыс. цифровых билетов. Потому ограничиваться двумя линиями не стали. Разработчики собрали все пожелания пользователей и за несколько месяцев оптимизировали приложение TIX. Удобный способ оплаты проезда уже пополнился трамвайными маршрутами. В планах расширять проект.
Принцип работы прост и понятен. Нужно лишь скачать приложение TIX. Привязать свою банковскую карту. Сервис позволяет приобрести необходимое количество билетов. Погасить их можно, еще находясь на остановке, когда транспорт подъезжает, либо войдя в салон.
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Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов столицы теперь можно при помощи мобильного приложения. Сегодня Беларусбанк расширил сферу действия своего сервиса TIX....
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