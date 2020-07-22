Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов Минска можно при помощи мобильного приложения TIX

Источник материала: ОНТ

Минска можно при помощи мобильного приложения TIX" class="one-news__figure-img">

Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов столицы теперь можно при помощи мобильного приложения. Сегодня Беларусбанк расширил сферу действия своего сервиса TIX.

Проект реализован совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс». Сначала он появился в Бресте. Новинку оценили за комфорт и надежность.

За основу взяли опыт крупных городов мира. С мая сервис опробовали пассажиры минских автобусных маршрутов 1 и 100. Увидели, что он востребован. Всего за 2 месяца пассажиры купили более 11 тыс. цифровых билетов. Потому ограничиваться двумя линиями не стали. Разработчики собрали все пожелания пользователей и за несколько месяцев оптимизировали приложение TIX. Удобный способ оплаты проезда уже пополнился трамвайными маршрутами. В планах расширять проект.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: «Мы видим, что число пользователей растет, мы видим, что эта услуга востребована. Сотрудничество достаточно успешное, мы удовлетворены. И, самое главное, мы получаем положительные отзывы, значит, делаем то, что просят люди. Во всем наземном общественном транспорте города Минска в 2500 единиц подвижного состава с 1 сентября будет возможность оплатить проезд через мобильное приложение».

Дмитрий Грищенков, заместитель председателя правления Беларусбанка: «Мы захотели внедрить это приложение во всем транспорте. Было бы вообще замечательно, если бы приложение внедрилось не только в автобусах, троллейбусах, в трамваях, но еще и на железной дороге, в метро, чтобы пассажир мог планировать свой день, выезжая из одного транспорта, переходя в другой, третий. Не покупать постоянно проездные билеты, не стоять в очереди, а делать это все со своего мобильного приложения.

Принцип работы прост и понятен. Нужно лишь скачать приложение TIX. Привязать свою банковскую карту. Сервис позволяет приобрести необходимое количество билетов. Погасить их можно, еще находясь на остановке, когда транспорт подъезжает, либо войдя в салон.

Фото: belarusbank.by

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