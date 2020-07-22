ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов Минска можно при помощи мобильного приложения TIX

22.07.2020 19:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов Минска можно при помощи мобильного приложения TIXМинска можно при помощи мобильного приложения TIX" class="one-news__figure-img">

Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов столицы теперь можно при помощи мобильного приложения. Сегодня Беларусбанк расширил сферу действия своего сервиса TIX.

Проект реализован совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс». Сначала он появился в Бресте. Новинку оценили за комфорт и надежность.

За основу взяли опыт крупных городов мира. С мая сервис опробовали пассажиры минских автобусных маршрутов 1 и 100. Увидели, что он востребован. Всего за 2 месяца пассажиры купили более 11 тыс. цифровых билетов. Потому ограничиваться двумя линиями не стали. Разработчики собрали все пожелания пользователей и за несколько месяцев оптимизировали приложение TIX. Удобный способ оплаты проезда уже пополнился трамвайными маршрутами. В планах расширять проект. 

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: «Мы видим, что число пользователей растет, мы видим, что эта услуга востребована. Сотрудничество достаточно успешное, мы удовлетворены. И, самое главное, мы получаем положительные отзывы, значит, делаем то, что просят люди. Во всем наземном общественном транспорте города Минска в 2500 единиц подвижного состава с 1 сентября будет возможность оплатить проезд через мобильное приложение».

Дмитрий Грищенков, заместитель председателя правления Беларусбанка: «Мы захотели внедрить это приложение во всем транспорте. Было бы вообще замечательно, если бы приложение внедрилось не только в автобусах, троллейбусах, в трамваях, но еще и на железной дороге, в метро, чтобы пассажир мог планировать свой день, выезжая из одного транспорта, переходя в другой, третий. Не покупать постоянно проездные билеты, не стоять в очереди, а делать это все со своего мобильного приложения.

Принцип работы прост и понятен. Нужно лишь скачать приложение TIX. Привязать свою банковскую карту. Сервис позволяет приобрести необходимое количество билетов. Погасить их можно, еще находясь на остановке, когда транспорт подъезжает, либо войдя в салон.

Фото: belarusbank.by

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оплатить поездку в трамваях всех маршрутов столицы теперь можно при помощи мобильного приложения. Сегодня Беларусбанк расширил сферу действия своего сервиса TIX....
 
Новости дня
Новости разные
 
Уборочная-2020: первый экипаж-тысячник наградили на Брестчине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика