Дмитриев о союзном договоре: Давайте мы, перестанем каждый год строить планы на следующий год

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Кандидат в президенты Андрей Дмитриев озвучил свою позицию по вопросу отношений с Россией.





— Нам нужно с Россией переворачивать страницу неработающего союзного договора, – заявил политик в интервью Дождю, – сохранять то, что работает на людей, социально-гуманитарный комплекс, экономический, и дальше выстраивать отношения на основании того, что мы будем говорить друг другу правду.





Если вам не нужна единая валюта , давайте мы, наконец, это скажем и перестанем каждый год строить планы на следующий год. Если Россия не готова нам говорить про единый рынок газовый — скажите нам это. И мы пойдем дальше, сохраняя дружеские отношения и выстраивая наши отношения на основе интересов наших стран, на основе дружбы и близости, которая у нас есть.





Страны наши независимые, это сегодня разделяют все. Это разделяет абсолютное большинство белорусов, неважно, за кого они собираются голосовать, за альтернативных кандидатов или за Лукашенко.





Сегодня подавляющее большинство белорусов не представляют себе никакой другой жизни, кроме как жизни в независимом государстве. Говорить о включении куда-то и так далее ― это не про нас.



