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Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси

22.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси

Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения ОАО «Торфобрикетный завод Дитва», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

«Документ в высокой степени готовности. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи — по увеличению объемов реализации продукции, увеличению выручки, улучшению качественных показателей, а это рост производительности труда и заработной платы», — отметил Виктор Каранкевич.

Торфяная промышленность играет важную роль в энергетической безопасности страны, добавил он. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15%. «Есть все условия для увеличения этого числа», — уверен министр.

В соответствии с поручениями главы государства системно модернизируются основные производственные фонды торфопредприятий с использованием современного оборудования и технологий, внедряются новые методы разработки торфяных полей. «Дитва — не исключение. Это образец работы торфопредприятия — современное производство, одно из лучших», — констатировал руководитель ведомства.

Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн т торфа. По его добыче страна занимает четвертое место в мире, а по производству торфобрикетов — первое. В торфяной промышленности работают около 3 тыс. человек.

Виктор Каранкевич ознакомился с хозяйственно-экономической деятельностью предприятия, провел встречу с трудовым коллективом. Поступившие от работников завода вопросы касались перспектив торфяной промышленности с учетом запуска БелАЭС, возможности увеличения поставок торфяной сушенки на ОАО «Красносельскстройматериалы», условий подключения электрокотлов для нужд отопления и горячего водоснабжения и других тем. На все вопросы министр дал разъяснения.

https://www.belta.by/

 
 
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Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения ОАО...
 
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