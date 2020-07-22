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Вероника Цепкало открыто раскритиковала Лукашенко, а потом затроллила его

22.07.2020 20:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой давал большое интервью Артему Шрайбману и Елене Толкачевой на TUT.by. Во время беседы Вероника Цепкало сделала пару ярких заявлений в адрес Александра Лукашенко. Вот два фрагмента из интервью.

Артем Шрайбман: Я хотел спросить о вашем отношении к тому, о чем часто говорит Александр Лукашенко, – о роли женщины в политике. Он много раз говорил, что считает, что женщина не смогла бы быть у нас президентом, что Конституция написана не под нее. И в обществе наверняка есть люди, которые придерживаются такого же взгляда на роль женщины в политике. Вы как собираетесь их переубеждать? Потому что я не уверен, что это лишь один президент так считает.

Вероника Цепкало: На мой взгляд, [нет смысла] обсуждать слова человека, который полностью оторван от жизни и который встречается на самом высоком уровне с женщинами – руководителями стран. Это сразу показать свое публичное неуважение к руководителям других стран – той же Ангеле Меркель. <…> То, что человек говорит такие вещи… Мне иногда думается, зачем мы вообще обсуждаем это. Просто человек полностью оторван от реальной жизни, живет за стенами своего дворца, живет в своем мире. <…>

А вообще, нам стыдно, что последние 20 лет беларуский народ так унижают, оскорбляют с уровня президента страны. Когда мы слышим такие высказывания, как «жулик», «мошенник», «свиноматки». Нас, женщин, называют «свиноматками»! Нам просто стыдно за эти высказывания. И нам стыдно слышать, что такие слова исходят от главы государства.
 

***

Артем Шрайбман: Светлана, когда вас на прошлом стриме [Радыё «Свабода»] спросили, что будет с Лукашенко в случае вашей победы, вы сказали, что решит народ. Что это значит? Народный суд?

Светлана Тихановская: Нет, никакого народного суда, вы что. Мы предложим Александру Григорьевичу уйти на заслуженный отдых, пускай человек отдыхает. На пенсию. Он уже, как говорят, в элегантном возрасте. 

Вероника Цепкало: Мой супруг не раз говорил, что даже готов оставить ему [Лукашенко] одну резиденцию, одного-двух охранников, чтобы человек занимался любимым делом. Вот у меня цветоводство любимое дело, у нашей действующей власти другие любимые дела. Посадка картофеля, выгуливание шпица и так далее. (Мария Колесникова, представительница штаба Виктора Бабарико рассмеялась.)

 
 
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Сегодня объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой давал большое интервью Артему Шрайбману и Елене Толкачевой на TUT.by....
 
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