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Директор РИКЗ – о ходе вступительной кампании и влиянии на неё пандемии
Источник материала: ОНТ
Июль – время не только жарких политических дебатов, но и время волнений по поводу поступления. ЦТ в этом году выдалось отчасти форс-мажорным из-за вирусных обстоятельств, но, как и во многих других вещах, глаза боятся, а руки делают.
Как именно протекает вступительная кампания, в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ расскажет директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Подробности смотрите в программе «ОбъективНо».
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Июль – время не только жарких политических дебатов, но и время волнений по поводу поступления. ЦТ в этом году выдалось отчасти форс-мажорным из-за вирусных...
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