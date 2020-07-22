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Директор РИКЗ – о ходе вступительной кампании и влиянии на неё пандемии

22.07.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Директор РИКЗ – о ходе вступительной кампании и влиянии на неё пандемии

Июль – время не только жарких политических дебатов, но и время волнений по поводу поступления. ЦТ в этом году выдалось отчасти форс-мажорным из-за вирусных обстоятельств, но, как и во многих других вещах, глаза боятся, а руки делают. 

Как именно протекает вступительная кампания, в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ расскажет директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Подробности смотрите в программе «ОбъективНо».


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Июль – время не только жарких политических дебатов, но и время волнений по поводу поступления. ЦТ в этом году выдалось отчасти форс-мажорным из-за вирусных...
 
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