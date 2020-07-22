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Чем Беларусь привлекательна для иностранных инвесторов и в какие отрасли больше всего вкладывают деньги?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый квартал 2020 года отмечен рекордным объемом прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Были времена, когда за год столько не инвестировали, сколько сейчас за один квартал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этом, к слову, заострял внимание местной власти Президент на встрече с активом Гродненской области.
Евгений Поболовец, СТВ:
Именно в Афинах появилась первая ипотека, там же придумали давать займы под проценты, а участки земли и дома стали первыми объектами для инвестирования и приумножения капитала.
Сегодня говорим об инвестициях в белорусскую экономику. Это рубрика «Ближе к делу». Меня зовут Евгений Поболовец.
Чем же потенциальному инвестору может быть интересна Беларусь? 2019 год был отмечен гигантским ростом инвестиций в регионе, куда входят и бывшие постсоветские страны: 65 % по сравнению с 2018-м.
К слову, это единственный регион в мире, где растут прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику. В остальном мире – как в развитых, так и в развивающихся странах – этот показатель год от года снижается.
Второй момент, который, безусловно, сильно выделяет нашу страну среди прочих – географическое положение. Центр Европы. Путь с севера на юг – от Балтийского к Черному морю, с востока на запад – «Шелковый путь» и другие направления. А это логистика. Благо соответствующая инфраструктура в стране создана.
Качество белорусских дорог – давно устоявшийся бренд. Спросите у любого дальнобойщика. Ежегодно через Беларусь проходит свыше 100 миллионов тонн европейских грузов.
Евгений Поболовец:
Квалифицированные кадры. Более 90 % белорусов имеют высшее, среднее или базовое образование.
Привлекательная налоговая политика: это свободные экономические зоны, где налог на прибыль – 0 %, это парк «Великий камень»: НДС и офшорный сбор – 0 %, это и Парк высоких технологий. Там все перечисленное вместе – 0 %: и налог на прибыль, и НДС, и офшорный сбор. Не потому ли Беларусь все чаще называют Кремниевой долиной Восточной Европы?
И как же сейчас обстоят дела с привлечением денег в страну? Иностранные инвестиции в реальный сектор экономики Беларуси составили чуть более 10 миллиардов долларов за 2019 год. Для понимания, это меньше, чем в «жирные» 2011-2014 года, когда и цена на нефть в мире была высокой, и в целом мировая экономика чувствовала себя уверенно.
Нынешние 10 миллиардов инвестиций в белорусскую экономику за год – это куда выше, чем в 2015-2017 годах, существенно выше, чем во все годы вплоть до 2010-го. При этом обратите внимание на прямые инвестиции. Именно на этот показатель ориентируется правительство, за это спрашивает и Президент. Это чистый показатель, в него не входят кредиты и займы, кредиторка и дебиторка, лизинг и прочие долговые инструменты. То есть речь идет только о «живых» деньгах.
Евгений Поболовец:
Больше всего инвестиций получает Минск. Это понятно – столица. Затем идет Минская область.
Но что интересно: растут прямые инвестиции и в остальных регионах страны. Все области значительно перевыполнили прогнозные показатели на первый квартал. Причем Гомельская и Гродненская – годовую планку в 90 миллионов долларов.
Основной приток денег обеспечили крупнейшие проекты, то есть от 10 миллионов долларов. Если год назад в такие проекты вложили 269 миллионов, то сегодня это 437 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Аналогичный рост и по проектам с меньшей стоимостью.
Больше всего вкладывают деньги в промышленность. Среди отраслей это пищепром, нефтепереработка и металлургия. Основной импульс традиционно дают инвесторы из России, Нидерландов и Кипра.
Что еще интересно: по итогам 2019 года положительную динамику показали инвесторы из Австрии и ОАЭ. Австрия и вовсе вошла в пятерку главных источников иностранных инвестиций в Беларусь.
Евгений Поболовец:
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Чем Беларусь привлекательна для иностранных инвесторов и в какие отрасли больше всего вкладывают деньги?
Новости Беларуси. Первый квартал 2020 года отмечен рекордным объемом прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Были времена, когда за год столько не...
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