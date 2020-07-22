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О всех ли «нюансах президентской кампании» Макей рассказал заместителю госсекретаря США?

22.07.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Владимир Макей поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, разговор состоялся по инициативе американской стороны.


Фото: МИД Беларуси

«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Также по просьбе американской стороны Макей детально проинформировал Хэйла «о нюансах президентской кампании» в нашей стране.

Выборы президента пройдут 9 августа. Кандидатами в президенты, кроме Александра Лукашенко, зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

В качестве наблюдателей на выборах впервые не будут присутствовать Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и БДИПЧ ОБСЕ.

По данным белорусских правозащитников, с начала президентской кампании в нашей стране зафиксировано 1140 случаев произвольных задержаний. Также 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям, связанным с участием в акциях протеста и неподчинением сотрудникам милиции. В то же время 333 человека были оштрафованы на сумму более 265 тысяч рублей.
 
 
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Глава МИД Владимир Макей поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Как сообщает пресс-служба...
 
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