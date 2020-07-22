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Новый марсоход разработали в Китае: скоро планируется старт ракеты
Источник материала: ОНТ
Китай запускает миссию по поиску жизни на Марсе. Старт ракеты, предварительно, намечен на завтра. А накануне этого события разработчики показали марсоход.
Высотой 1м 85см, весом 240 кг – он будет проводить научные исследования. Состав поверхности Марса, распределение материалов по типу, геологическое строение, метеорологическая среда – всё это в зоне возможностей аппарата. В помощь – камеры, радары, детекторы. Работающий от солнечной энергии марсоход рассчитан на три марсианских месяца – это около 92 земных дней.
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Китай запускает миссию по поиску жизни на Марсе. Старт ракеты, предварительно, намечен на завтра. А накануне этого события разработчики показали марсоход. Высотой...
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