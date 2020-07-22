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ПОСЛЕ ШКВАЛА. Разрушительной силы ветер в Гродненской области. Видео с места событий в репортаже «Тревожной кнопки»

22.07.2020 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ПОСЛЕ ШКВАЛА. Разрушительной силы ветер в Гродненской области. Видео с места событий в репортаже «Тревожной кнопки»

СНОСНАЯ ПОГОДА. Лидский район. В агрогородке Ваверка рухнула водонапорная башня. Произошло это в четвёртом часу дня. Металлическую конструкцию уложил сильный ветер. Населённый пункт, в котором проживает около шестисот человек остался без водоснабжения. Аварийные службы восстановили подачу жизненно важной жидкости в дома в течении двух часов.

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:  

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

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Теги: Новости
 
 
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СНОСНАЯ ПОГОДА. Лидский район. В агрогородке Ваверка рухнула водонапорная башня. Произошло это в четвёртом часу дня. Металлическую конструкцию уложил сильный...
 
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