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ПОСЛЕ ШКВАЛА. Разрушительной силы ветер в Гродненской области. Видео с места событий в репортаже «Тревожной кнопки»
Источник материала: ОНТ
СНОСНАЯ ПОГОДА. Лидский район. В агрогородке Ваверка рухнула водонапорная башня. Произошло это в четвёртом часу дня. Металлическую конструкцию уложил сильный ветер. Населённый пункт, в котором проживает около шестисот человек остался без водоснабжения. Аварийные службы восстановили подачу жизненно важной жидкости в дома в течении двух часов.
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ПОСЛЕ ШКВАЛА. Разрушительной силы ветер в Гродненской области. Видео с места событий в репортаже «Тревожной кнопки»
СНОСНАЯ ПОГОДА. Лидский район. В агрогородке Ваверка рухнула водонапорная башня. Произошло это в четвёртом часу дня. Металлическую конструкцию уложил сильный...
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