Чемпионат Англии по футболу: «Манчестер Сити» снова одержал победу

Источник материала: ОНТ

«Манчестер Сити», досрочно обеспечивший себе второе место в чемпионате Англии по футболу, продолжает одерживать победы.

В предпоследнем туре «горожане» разгромили в гостях «Уотфорд», который сражается за выживание – 4:0. Рахим Стерлинг оформил дубль в первом тайме, во второй половине голы забили Фил Фоден и Аймерик Лапорт. Лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл аутсайдеру «Астон Вилле» – 0:1. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Махмуд Хассан. Бирмингемцы благодаря этой победе покинули зону вылета. Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси», который претендует на третье место.

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