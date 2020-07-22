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Чемпионат Англии по футболу: «Манчестер Сити» снова одержал победу

22.07.2020 20:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Англии по футболу: «Манчестер Сити» снова одержал победу

«Манчестер Сити», досрочно обеспечивший себе второе место в чемпионате Англии по футболу, продолжает одерживать победы.

В предпоследнем туре «горожане» разгромили в гостях «Уотфорд», который сражается за выживание – 4:0. Рахим Стерлинг оформил дубль в первом тайме, во второй половине голы забили Фил Фоден и Аймерик Лапорт. Лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл аутсайдеру «Астон Вилле» – 0:1. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Махмуд Хассан. Бирмингемцы благодаря этой победе покинули зону вылета. Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси», который претендует на третье место.

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«Манчестер Сити», досрочно обеспечивший себе второе место в чемпионате Англии по футболу, продолжает одерживать победы. В предпоследнем туре «горожане»...
 
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