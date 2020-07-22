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В образовании - 705 рублей, в госуправлении - больше 1110. Как отличается медианная зарплата
Источник материала: Tut.by
По данным Белстата, медианная зарплата в стране в мае 2020 года составила 893,9 рубля. Это на 334 рубля меньше средней зарплаты в том же месяце (она составляла 1227,9 рубля). По сравнению с предыдущим замером в ноябре 2019 года разрыв между медианной и средней зарплатой заметно увеличился, тогда он был
В мае по сравнению с ноябрем 2019 года медианная зарплата выросла на 45,4 рубля (с 848,5 до 893,9 рубля). Средняя зарплата за тот же период выросла на 114,8 рубля (с 1113,1 до 1227,9 рубля).
При этом нужно учитывать, что данные по медианной зарплате, как и средней по стране, публикуются до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть майская медианная зарплата после уплаты налогов составила около 769 рублей.
Выше общего показателя по стране медианная зарплата оказалась в двух регионах — Минске (1131,3 рубля) и Минской области (925 рублей). Но при этом в столице разрыв между медианной и средней зарплатами был самым резким — 639,7 рубля. Самой маленькой «медиана» была в Витебской области — 809,9 рубля.
Помимо медианной зарплаты в регионах в Белстате также подсчитали медианную зарплату в разных сферах деятельности. Топ-5 выглядит так: IT и информационные технологии («медиана» — 3501,1 рубля), горнодобывающая промышленность (1790,7 рубля), финансовая и страховая деятельность (1226,8 рубля), строительство (1118,7 рубля) и госуправление (1116,6 рубля). В образовании медианная зарплата составила 705,2 рубля, в здравоохранении — 874,4 рубля. А меньше всего она была в сфере оказания услуг по временному проживанию и питанию — 570,2 рубля.
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