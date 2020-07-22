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Захотели поиздеваться? Сегодня Павла Северинца не освободили. Он сидит уже 1,5 месяца

22.07.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оппозиционный политик Павел Северинец должен был выйти на свободу из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Однако в 18 часов его не выпустили. «Белсат» провел стрим.

Захотели поиздеваться? Сегодня Павла Северинца не освободили. Он сидит уже 1,5 месяца
Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu
Павел Северинец находился за решеткой с 7 июня, пишет belsat.eu. Ему несколько раз добавляли новые административные аресты. 22 июля политик выходит на свободу. В 16:00 «Белсат» проведет стрим. 

Во время суда 18 июня он рассказал, что на следующий день после задержания его бросили в карцер: лежать можно только с 22 до 6 часов, комната 2 на 3 метра, очень холодно.



«Забрали зубную пасту и щетку. Здесь нет воды вообще, она отключена. [Поэтому] мне пришлось резать вены, протестуя. Никогда такого не было на «сутках», – заявил он.

В знак протеста против пыток Северинец порезал себе руку.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Северинца узником совести, которого следует немедленно освободить без всяких условий. Правозащитники объявили акцию солидарности с белорусским политиком: призвали массово направлять на имя генпрокурора Беларуси Александра Конюка письма с требованием освобождения Северинца.

22 июля родственникам Северинца сообщили, что сегодня он выйдет на свободу.
Ольга Северинец уточнила у дежурного, когда Павла освободят. Но ей посоветовали за уточнением и, и ей посоветовали обратиться в пресс-службу минской милиции. Через два часа она снова позвонила дежурному. Ей ответили..., что сегодня Павла Северинца не отпустят.  

На  18:00 Павла Северинца не освободили.

В СМИ цитируют комментарий Ольги Чемодановой, которая предположила, что жена Северинеца «не дослышала» того, что ей сказали о его освобождении.
 
 
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Оппозиционный политик Павел Северинец должен был выйти на свободу из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Однако в 18 часов его не выпустили. «Белсат»...
 
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