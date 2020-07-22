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Светлана Тихановская в прямом эфире TUT.BY: Консолидация в белорусском обществе – необратимый процесс

22.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, а также представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало в прямом эфире рассказали в интервью TUT.BY, как собираются организовывать наблюдение на выборах, готов ли штаб присоединиться к протестам и чем может заняться президент, когда проиграет выборы.

Светлана Тихановская в прямом эфире TUT.BY: Консолидация в белорусском обществе – необратимый процесс
 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская, а также представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало в прямом эфире рассказали в интервью...
 
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