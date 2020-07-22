Страны ЕАЭС создадут совместную космическую систему дистанционного зондирования Земли. Какие разработки предложит Беларусь?

Источник материала: ОНТ

Свой «фотограф» в космосе – ровно 8 лет назад с космодрома Байконур наша страна успешно запустила космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Первые снимки стали поступать уже спустя месяц. А в списке космических держав появилась еще одна страна – Беларусь. Но, пожалуй, самое главное – мы заложили фундамент для развития белорусской школы космического приборостроения. Поддержал её и Президент.

На одном проекте спутника – дело не остановилось. Сегодня видны «космические» горизонты новых современных аппаратов – сотрудничество пойдет и в международном ключе.

Страны евразийской интеграции договорились создать свою группировку спутников и банк снимков. Космос вовсе не далек.

С 2012-го столько воды утекло (да и первоначальный пятилетний гарантийный срок закончился), а белорусский спутник все еще на орбите. И списывать со счетов его, похоже, не собираются: аппарат в хорошем состоянии, все резервные системы сохранены, запаса горючего – плюс-минус еще на 5 лет. Главное – говорят специалисты – чтобы без солнечных вспышек. Они-то «спустили» с небес на землю – не один иностранный спутник.

150 млн кв. км площадей – столько отснял белорусский космический аппарат за 8 лет. Информация поступает через 14-тонный спутник. Ее используют министерства и ведомства. С помощью «картинки из космоса» можно составить и план города, обнаружить лесные пожары и даже спрогнозировать урожай.

Но тогда 8 лет назад наша страна, по сути, сдала вступительный экзамен в клуб космических держав и прошла проверку, что называется, на практике – в создании аппаратов нового поколения. Фотопленка – в прошлом, настало время для фиксации изображения электронным способом и передачи информации по радиоканалам. С тех пор снимки, сделанные белорусским спутником, стали покупать за рубежом.

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси: «Ни один космический аппарат не окупается только за счет продажи снимков, потому что везде только создание космического аппарата - это локомотив, который за собой тянет целый спектр промышленности. Вот у нас допустим тот же «Пеленг» - это новое качество целевой аппаратуры, «Интеграл» - новое качество электронных микросхем. Соответственно, это приводит к возможности расширения рынка и для них. И снимки здесь идут только процентов 20% от стоимости аппарат».

Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования земли – инфоповод, который растянулся на долгие годы. Оно и понятно, успешный запуск (после первого блина комом) – когда-то казался чем-то из разряда фантастики. Но сам спутник – лишь верхушка айсберга. «Под водой» – свои технологии, наработки и специалисты. И мотивация от главы государства – не опускать руки, а попробовать сделать снова и лучше. По сути, все это дало «зеленый свет» белорусской школе космического приборостроения.

Владимир Покрышкин, председатель совета директоров ОАО «Пеленг»: «Появился коллектив сотрудников, которые умеют разрабатывать и проектировать, рассчитывать. Коллектив сотрудников, который умеет изготавливать эти аппараты и запускать в космос. В свое время Президент нам помог при строительстве корпуса для сборки аппаратов, то сегодня хочу сказать, что с тех пор мы заработали больше 200 млн долларов».

Но не одним спутником богаты: пока аппарат работает за личного фотографа для страны, в разработке и на подходе – новое поколение. Но здесь даже лучше говорить о целой системе дистанционного зондирования земли, которую создали у нас в стране: не только космический аппарат, но и станции приема и управления, создание математических программ и работа с потребителями информации.

Владимир Покрышкин, председатель совета директоров ОАО «Пеленг»: «В ближайшее время мы ожидаем запуск еще одного космического аппарата в этом году. В следующем году – еще одного аппарата. С потенциальными заказчиками мы разговариваем о создании новой аппаратуры. И у нас уже есть планы на 2025-27 гг., потому что космические аппараты не создаются быстро за один день, как минимум 3-4 года».

На горизонте появились и межгосударственные проекты. Межправительственный Евразийский совет одобрили совместную космическую программу. Речь пойдет о так называемой группировке спутников – появится и общий «банк» снимков. Наряду с этим не отходят от идеи создать и космический аппарат сверхвысокого разрешения (таких пока только четыре в мире). Удовольствие не из дешевых, и технические решения не самые легкие – такой проект проектируется совместно с российскими коллегами.

Кто на космическом рынке лидер? В пример приводят США, Китай, Японию и Европейский союз. И здесь миссия – совместными усилиями не упустить время и занять свою нишу и нам. Ведь космос – это чаще всего не про «освоение» в одиночку. И место там купить нельзя, можно только завоевать технологиями, кадрами и разработками. И в нашей стране на это работают больше 4000 человек, для которых жизнь – это космос. А космос – жизнь.

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