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Страны ЕАЭС создадут совместную космическую систему дистанционного зондирования Земли. Какие разработки предложит Беларусь?
Источник материала: ОНТ
Свой «фотограф» в космосе – ровно 8 лет назад с космодрома Байконур наша страна успешно запустила космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Первые снимки стали поступать уже спустя месяц. А в списке космических держав появилась еще одна страна – Беларусь. Но, пожалуй, самое главное – мы заложили фундамент для развития белорусской школы космического приборостроения. Поддержал её и Президент.
На одном проекте спутника – дело не остановилось. Сегодня видны «космические» горизонты новых современных аппаратов – сотрудничество пойдет и в международном ключе.
Страны евразийской интеграции договорились создать свою группировку спутников и банк снимков. Космос вовсе не далек.
С 2012-го столько воды утекло (да и первоначальный пятилетний гарантийный срок закончился), а белорусский спутник все еще на орбите. И списывать со счетов его, похоже, не собираются: аппарат в хорошем состоянии, все резервные системы сохранены, запаса горючего – плюс-минус еще на 5 лет. Главное – говорят специалисты – чтобы без солнечных вспышек. Они-то «спустили» с небес на землю – не один иностранный спутник.
150 млн кв. км площадей – столько отснял белорусский космический аппарат за 8 лет. Информация поступает через 14-тонный спутник. Ее используют министерства и ведомства. С помощью «картинки из космоса» можно составить и план города, обнаружить лесные пожары и даже спрогнозировать урожай.
Но тогда 8 лет назад наша страна, по сути, сдала вступительный экзамен в клуб космических держав и прошла проверку, что называется, на практике – в создании аппаратов нового поколения. Фотопленка – в прошлом, настало время для фиксации изображения электронным способом и передачи информации по радиоканалам. С тех пор снимки, сделанные белорусским спутником, стали покупать за рубежом.
Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования земли – инфоповод, который растянулся на долгие годы. Оно и понятно, успешный запуск (после первого блина комом) – когда-то казался чем-то из разряда фантастики. Но сам спутник – лишь верхушка айсберга. «Под водой» – свои технологии, наработки и специалисты. И мотивация от главы государства – не опускать руки, а попробовать сделать снова и лучше. По сути, все это дало «зеленый свет» белорусской школе космического приборостроения.
Но не одним спутником богаты: пока аппарат работает за личного фотографа для страны, в разработке и на подходе – новое поколение. Но здесь даже лучше говорить о целой системе дистанционного зондирования земли, которую создали у нас в стране: не только космический аппарат, но и станции приема и управления, создание математических программ и работа с потребителями информации.
На горизонте появились и межгосударственные проекты. Межправительственный Евразийский совет одобрили совместную космическую программу. Речь пойдет о так называемой группировке спутников – появится и общий «банк» снимков. Наряду с этим не отходят от идеи создать и космический аппарат сверхвысокого разрешения (таких пока только четыре в мире). Удовольствие не из дешевых, и технические решения не самые легкие – такой проект проектируется совместно с российскими коллегами.
Кто на космическом рынке лидер? В пример приводят США, Китай, Японию и Европейский союз. И здесь миссия – совместными усилиями не упустить время и занять свою нишу и нам. Ведь космос – это чаще всего не про «освоение» в одиночку. И место там купить нельзя, можно только завоевать технологиями, кадрами и разработками. И в нашей стране на это работают больше 4000 человек, для которых жизнь – это космос. А космос – жизнь.
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Страны ЕАЭС создадут совместную космическую систему дистанционного зондирования Земли. Какие разработки предложит Беларусь?
Свой «фотограф» в космосе – ровно 8 лет назад с космодрома Байконур наша страна успешно запустила космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Первые...
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