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Парламентарии проводят встречи с людьми и коллективами

23.07.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приоритеты развития страны, перемены в системе образования, трудовые отношения и другие актуальные темы. Парламентарии продолжают проводить встречи с людьми и коллективами.  

Сегодня в Лиде заместитель Председателя Палаты Представителей Валерий Мицкевич посетит молочно-консервный комбинат и хлебозавод, а также проведёт личный приём граждан. А накануне состоялось несколько встреч с работниками местных предприятий. Обсуждали как направления по развитию экономики и социальной сферы, так и насущные вопросы: зарплаты и налоги.

Продолжают встречи и прямые линии и члены Совета республики. Завтра в Дзержинске председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец выслушает людей по телефону. А в Гродно можно будет попасть на приём к председателю Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктору Лисковичу – записаться на эту встречу можно заранее.

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Теги: Гродно
 
 
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Приоритеты развития страны, перемены в системе образования, трудовые отношения и другие актуальные темы. Парламентарии продолжают проводить встречи с людьми и...
 
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