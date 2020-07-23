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Черечень отказался от пикетов, агитацию будет вести в других форматах

23.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Беларуси, председатель партии "Грамада" Сергей Черечень отказался от проведения пикетов в ходе текущих президентских выборов, однако продолжит агитационную кампанию в других форматах.



"Сейчас есть кандидат (Светлана Тихановская, вокруг которой объединились штабы двух других экс-претендентов на пост президента – ред.), которого поддерживает большое население. Мы прекрасно понимаем, что им нужна поддержка. Если мы сейчас активно начнем агитировать и в какой-то степени "размывать" голоса, в этой ситуации это не будет стратегически правильным решением", - пояснил Черечень "Радио Свобода".

"По этой причине мы пока не проводим пикеты", - добавил он.

Однако отмена пикетов не означает, что команда Череченя вообще не будет агитировать. "Я буду выступать по радио и телевидению, в телевизионных дебатах, давать интервью и передавать концепцию, программу, которую разработала наша команда. То есть мы будем в полной мере участвовать в этой кампании", - уточнил кандидат в президенты.
 
 
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Кандидат в президенты Беларуси, председатель партии "Грамада" Сергей Черечень отказался от проведения пикетов в ходе текущих президентских выборов, однако...
 
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