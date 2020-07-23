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Узнать все о кандидатах в президенты: мобильный сервис «Голосую» начнёт работать сегодня

23.07.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Узнать все о кандидатах в президенты: мобильный сервис «Голосую» начнёт работать сегодня

Исполнить гражданский долг станет проще и удобней благодаря новой молодёжной инициативе. Сегодня начнёт работать информационный мобильный сервис «Голосую!». 

Ознакомиться с биографией и предвыборной программой кандидатов в президенты теперь можно в один клик. Приложение даже проложит маршрут к избирательному участку. Будет доступен и раздел «Обратная связь». Там можно получить ответы на все вопросы о предстоящей электоральной кампании. Сервис – бесплатный, его можно установить на любой смартфон.

Мобильный сервис продолжит работать и после выборов. Изменится только формат – в приложении появится информация о депутатах парламента. Им даже можно будет задать вопросы и получить ответы в режиме онлайн.

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Исполнить гражданский долг станет проще и удобней благодаря новой молодёжной инициативе. Сегодня начнёт работать информационный мобильный сервис «Голосую!». ...
 
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