Узнать все о кандидатах в президенты: мобильный сервис «Голосую» начнёт работать сегодня

Источник материала: ОНТ

Исполнить гражданский долг станет проще и удобней благодаря новой молодёжной инициативе. Сегодня начнёт работать информационный мобильный сервис «Голосую!».

Ознакомиться с биографией и предвыборной программой кандидатов в президенты теперь можно в один клик. Приложение даже проложит маршрут к избирательному участку. Будет доступен и раздел «Обратная связь». Там можно получить ответы на все вопросы о предстоящей электоральной кампании. Сервис – бесплатный, его можно установить на любой смартфон.

Мобильный сервис продолжит работать и после выборов. Изменится только формат – в приложении появится информация о депутатах парламента. Им даже можно будет задать вопросы и получить ответы в режиме онлайн.

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